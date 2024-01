Wechsel nach Brasilien fix Wechsel nach Brasilien: Eintracht Frankfurt beendet Missverständnis Alario Stand: 04.01.2024 23:26 Uhr

Er kam als Hoffnungsträger und geht als Gescheiterter: Lucas Alario verlässt Eintracht Frankfurt und wechselt in die erste brasilianische Liga. Vermissen wird ihn bei den Hessen wohl niemand.

Um Punkt 23 Uhr hat Eintracht Frankfurt am Donnerstag das verkündet, was viele schon wussten und niemanden mehr verwundert: Lucas Alario, einst ein mehr als passabler Mittelstürmer, sucht nach anderthalb erfolglosen Jahren in Hessen das Weite und wechselt zum brasilianischen Erstligisten Internacional Porto Alegre. Über die Ablösesumme wurde nichts bekannt, sie soll dem Vernehmen nach aber zwischen zwei und drei Millionen Euro liegen.

Eintracht verzichtet auf Danksagungen

Bemerkenswert: Auf die sonst üblichen guten Wünsche und warmen Worte verzichtete die Eintracht in ihrer Pressemitteilung. Alario, der sein Geld in den vergangenen Monaten nur noch mit mehr oder weniger lustlosen Trainingseinheiten verdiente, ist inzwischen nur noch eine Randnotiz.

Und das, obwohl er im Sommer 2022 mit großen Ambitionen von Bayer Leverkusen zur Eintracht gekommen war. Der inzwischen 31-Jährige, der bei der Werkself in 126 Bundesliga-Spielen trotz vorwiegender Joker-Rolle in 126 Bundesliga-Spielen 42 Treffer erzielt und 14 weitere vorbereitet hatte, sollte auch in Frankfurt Tore schießen. Allein: Das gelang ihm nicht.

Abgang durch die Hintertür

In seiner ersten Spielzeit bei den Hessen durfte er wettbewerbsübergreifend genau zweimal jubeln, in der aktuellen Saison schaffte er es nach einer Knie-Operation im Sommer nicht ein einziges Mal in den Kader. Trainer Dino Toppmöller öffnete dem Argentinier zwar gleich mehrfach die Tür und hoffte auf eine Steigerung im Training.

Alario nutzte diese Chance und die durchaus vorhandene Lücke im Frankfurter Sturmzentrum aber nie. Sein Abgang durch die Hintertür kurz vor Mitternacht passt da ins Bild.