Mehrere Vorfälle am Wochenende Vorfälle in Hessen: Schiedsrichter bei Jugend-Fußballspiel in Eltville attackiert Stand: 11.03.2025 07:35 Uhr

Bei einem Jugend-Fußballspiel zwischen Teams aus Eltville und Frankfurt-Zeilsheim haben Zuschauer den Schiedsrichter angegriffen. Es war bei weitem nicht der einzige gewaltsame Vorfall vom Wochenende: Auch bei anderen Fußballspielen in Hessen kam es zu Tumulten.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmittag bei der D-Jugend-Partie zwischen der JSG Eltville/​Rauenthal und dem SV Zeilsheim: Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 42 Jahre alte Schiedsrichter kurz vor Spielende in Eltville (Rheingau-Taunus) einen Spieler der Gastmannschaft aus Frankfurt mit einer Zeitstrafe des Feldes verwiesen.

Angriff mit Stößen und Schlägen

Daraufhin sollen drei männliche Zuschauer der Gastmannschaft das Feld betreten und ihn gestoßen und geschlagen haben - mit Fäusten sowie mit der Assistentenfahne eines Schiedsrichters.

Nachdem die Parteien von anderen Zuschauern getrennt wurden, habe einer der Täter noch gegen die Gebäudetür des Kabinentraktes getreten und diese hierbei beschädigt. Danach seien die Tatverdächtigen vom Sportplatz geflohen. Die Identität zweier Tatverdächtiger konnte laut Polizei ermittelt werden, die des dritten zunächst nicht.

Der Schiedsrichter wurde nach Polizeiangaben bei dem Vorfall leicht verletzt. An der Gebäudetür entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Die Partie der 12- bis 13-Jährigen in der Gruppenliga Wiesbaden endete mit 2:0 für Eltville.

Schwerverletzte Fußball-Fans bei Rastplatz-Attacke auf A4

Nicht nur in Eltville kam es am Wochenende zu Tumulten. Auch an einigen anderen Orten in Hessen gab es Randale in Zusammenhang mit Fußballspielen.

Ein Bus mit Fußballfans von Energie Cottbus wurde am Samstag bei einem Halt auf dem Parkplatz "Nadelöhr" bei Ronshausen (Hersfeld-Rotenburg) von Anhängern eines anderen Vereins attackiert. Wie die Polizei berichtete, reisten die Täter dafür offenbar extra mit Autos an.

Insgesamt neun Energie-Fans im Alter zwischen 21 und 53 Jahre wurden zum Teil schwer verletzt. Zwei mussten zur weiteren medizinischen Behandlung mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die Täter flüchteten mit entwendeten Fanartikeln im Wert von schätzungsweise 500 Euro über die A4.

Randale nach Schiri-Pfiff

Vier Menschen wurden am Sonntag bei Randalen bei einem Kreisoberliga-Fußballspiel in Maintal verletzt. Bei dem Spiel FC Hochstadt gegen TSV 1816 Hanau gab es nach Angaben der Polizei Diskussionen um eine Schiedsrichter-Entscheidung auf dem Platz, die in Handgreiflichkeiten übergingen.

Der 52 Jahre alte Vater eines der Spieler betrat das Spielfeld und stellte sich vor seinen Sohn, wurde dann jedoch von zwei Spielern der gegnerischen Mannschaft niedergestreckt. Die Beteiligten entschuldigten sich nach dem Vorfall untereinander und verzichteten auf Strafanzeigen, wie die Polizei mitteilte.

Parkplatz-Schlägerei zwischen Spieler und Zuschauer

Ein Fußballspieler und drei Zuschauer gerieten nach einem Spiel am Sonntag auf einem Parkplatz in Kronberg (Hochtaunus) aneinander. Nach einem kurzen Wortgefecht schlugen der Spieler und einer der Zuschauer aufeinander ein. Beide wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt.