Erstmals Bundesliga, gleich schon Meister? BC Marburg steht vor historischem Triumph in der Box-Bundesliga Stand: 09.05.2025 07:07 Uhr

Der BC Marburg könnte zum ersten Mal Deutscher Meister im Boxen werden. Dabei ist es für die Hessen die erste Saison überhaupt in der Bundesliga und Gegner Schwerin Serienmeister. An Zuversicht mangelt es aber nicht.

Das Innere eines Boxrings muss man sich als relativ einsamen Ort vorstellen. Dennoch gibt es auch in dieser Einzelsportart durchaus Teamwettbewerbe, sogar eine Bundesliga. Der BC Marburg nimmt in diesem Jahr erstmals Teil in der höchsten deutschen Spielklasse. Im Play-off-Rückkampf am kommenden Samstag könnten die Mittelhessen beim großen Favoriten mit dem betörenden Namen BC Traktor Schwerin sogar die Deutsche Meisterschaft gewinnen.

Nur drei Teams in der Bundesliga

Nun muss man ein paar Dinge einordnen. Die Bundesliga zählt in diesem Jahr ganze drei Teams - Schwerin, Marburg und die Chemnitzer Wölfe. Das liegt vor allem am Eintrittspreis. Bis zu 100.000 Euro müssen die Klubs für die Saison berappen. "Früher", erinnert sich Cheftrainer Ronald Leinbach, "gab es eine 1. Bundesliga und 2. Bundesliga Nord und Süd mit jeweils zehn Mannschaften, darunter noch eine eine Oberliga. Da war eine ganz andere Masse von Kämpfern da." Viele Vereine würden den finanziellen Aufwand heute scheuen.

Das ändert dennoch wenig daran, dass die Marburger vor einem historischen Triumph stehen. Das erste der zwei Play-offs gewann das Leinbach-Team in heimischer Halle mit 11:10. Insgesamt sieben Kämpfe in verschiedenen Gewichtsklassen werden ausgetragen, die Punkte addiert. Für einen Sieg gibt es zwei, für das unterlegene Team jeweils einen Punkt.

Bundesliga-Premiere für Marburg

Dass Schwerin zuletzt fünfmal hintereinander den Titel gewinnen konnte, hat sich auch bis zu Walid Khakishov herumgesprochen. "Marburg war noch nie in der Bundesliga. Und jetzt auf einmal machen wir mit und gewinnen gegen Schwerin. Das ist ein großes Gefühl für uns alle", erklärt der 19-Jährige, der bereits seit 2018 für den BCM aktiv ist.

Er wird in einer der Kleinbusse sitzen, die sich gemeinsam auf den Weg Richtung Norden aufmachen werden, um Historisches in der Marbuger Boxgeschichte zu erreichen. Doch trotz des klangvollen Titels einer Deutschen Mannschaftsmeisterschaft weiß Leinbach nüchtern einzuordnen, worum es am Wochenende geht. Die Jugendförderung und die Ausbildung starker Einzelsportler wiegt im Alltag mehr als ein Titel, die Athleten müssen es am Ende schließlich auch für die Mannschaftswertung richten.

Einige streben am Ende natürlich das Profitum an. Für Leinbach aber sportlich nur die zweite Wahl. "Für mich ist das nicht vergleichbar mit dem oylmpischen Boxen, wo wirklich hochwertiges technisches Können vorausgesetzt und gezeigt wird. Im Profiboxen hängt alles von den jeweiligen Sponsoren ab, die halt den einen oder anderen fördern und nach oben hieven können. Wer das Glück hat, einen guten Sponsor zu finden bei den Profiboxern, den lass ich dann auch gehen, aber mein Herz schlägt immer noch fürs olympische Boxen."

Deutscher Meister? Khakishov ist sich "zu 100 Prozent sicher"

Ein Erfolg am Wochenende würde dem Trainer bei seiner Basisarbeit sicher zugute kommen, wenn sie auch nur ein Nebenschauplatz bleibt. "Wenn jetzt die Deutsche Meisterschaft im Team dazu kommt, dann ist es ein Tüpfelchen auf dem i", sagt Leinbach. Die Chancen hält er für ähnlich gut wie im Hinkampf – und den konnte Marburg schließlich gewinnen.

Khakishov konnte den nur über einen Livestream auf Instagram verfolgen. Diesmal ist er selbt dabei. Ein gewisses Kribbeln mache sich schon bemerkbar. Schließlich ist Schwerin ein großer Name im Boxsport. Aber er hätte nicht das Herz eines Boxers, wenn er nicht sagen würde: "Die Meisterschaft ist unser Ziel und wir erreichen das auch. Ich bin mir 100 Prozent sicher."