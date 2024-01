Start ins Trainingslager Trainingslager in Spanien: Der SV Wehen Wiesbaden setzt auf Veränderung - ein bisschen Stand: 08.01.2024 18:55 Uhr

Der SV Wehen Wiesbaden schlägt seine Trainingslager-Zelte zwar wieder in Spanien auf, muss aber mit einer alten Gewohnheit brechen.

Oliva Nova und der SV Wehen Wiesbaden, das gehörte lange untrennbar zusammen. Über viele Jahre schlug der Verein seine Trainingslager dort auf. Nun ist man stattdessen in der Nähe von Valencia gelandet - nicht weit weg, aber eben nicht in gewohnter Umgebung.

Erzwungener Ortswechsel

"Wir wollten uns einfach auch mal verändern. Wir sind nicht weit weg von unserem alten Ort", sagte Trainer Markus Kauczinski in einer Medienrunde am Montag. Glaubt man Geschäftsführer Nico Schäfer, war jene Veränderung allerdings eher erzwungen. Denn die Anlage in Oliva Nova bekam einen neuen Direktoren, der zahlungskräftige Vereine dem Stammkunden SVWW vorzog, wie Schäfer dem Darmstädter Echo verriet.

So oder so ist Kauczinski mit den Bedingungen zufrieden. "Wir haben es gut getroffen." Denn während auf dem heimischen Halberg im Taunus Frost herrscht, kann sich das Team in Spanien bei zweistelligen Temperaturen auf die Zweitliga-Rückrunde vorbereiten. Und das mit voller Kapelle: Gino Fechner und Emanuel Taffertshofer, die beim Trainingsauftakt in Wiesbaden noch erkrankt gefehlt hatten, mischten am Montag in Spanien wieder mit. Damit sind bis auf John Iredale, der aktuell bei den Asienmeisterschaften weilt, alle Spieler an Bord.

Kauczinski: Werden alle Spielphase noch mal durchgehen

Für die Trainingslager-Woche kündigt Kauczinski einen Mix aus taktischem und konditionellem Training an. "Es ist eine sehr kurze Vorbereitung. Und trotzdem gilt es, gerade jetzt körperlich noch ein bisschen zuzulegen." Man werde alle Spielphasen noch mal durchgehen. "Wir werden taktisch auch noch mal ein bisschen die Hinrunde aufarbeiten."

Nach Oliva Nova geht es für den SVWW dann tatsächlich doch noch, allerdings nur für ein Testspiel: Am Freitag um 14.30 Uhr misst sich die Mannschaft dort mit St. Truiden aus Belgien. Am Sonntag geht es dann zurück nach Wiesbaden, eine Woche später startet die Rückrunde mit dem Auswärtsspiel in Magdeburg.