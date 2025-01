Tischtennis-Pokal Tischtennis-Pokal: TTC OE Bad Homburg kann Geschichte schreiben Stand: 03.01.2025 11:15 Uhr

In der Liga kämpft der TTC OE Bad Homburg ums Überleben, im Final Four um den Pokal haben die Hessen aber die Möglichkeit, nach den Sternen zu greifen.

Das Jahr ist kaum ein paar Tage alt, da steht für die Tischtennis-Profis des TTC OE Bad Homburg schon ein schwer zu toppendes Highlight an. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte stehen die Hessen am Samstag (4. Januar) im Final Four um den Pokal. "Wir freuen uns schon seit unserem Viertelfinalsieg und sind superhappy, dass wir das erste Mal dabei sein werden", sagte TTC-Spieler Kristian Karlsson im Interview mit ttbl.de.

Im Halbfinale trifft Bad Homburg auf TTF Ochsenhausen, Spielbeginn ist um 11 Uhr in der Arena Ulm/Neu-Ulm. Zeitgleich treffen im zweiten Halbfinale Werder Bremen und der 1. FC Saarbrücken aufeinander. Eine Besonderheit des Final Four: Beide Halbfinals werden parallel an zwei Tischen gespielt. Im Anschluss an die Halbfinalspiele wird das Finale ausgetragen.

Karlsson: "... dann haben wir echt gute Chancen"

Klar ist auch: Die Bad Homburger gehen als Underdog ins Turnier, in der Liga sind die Hessen Tabellenletzter, kämpfen Woche für Woche um den Klassenerhalt. "Ochsenhausen ist der Favorit", sagt Karlsson mit Blick auf den Halbfinalgegner, dem man vor erst drei Wochen in der Liga verlor. "Aber wenn es zum Doppel kommt, haben wir eine echt gute Chance. Deswegen suchen wir schon die richtige Taktik, um am Ende das Doppel zu erreichen", so Karlsson weiter. "Dass wir beim Final Four dabei sind, ist klasse und zeigt ja auch unsere Qualität", so Karlsson.

Der schwedische Doppelweltmeister hat den Cup übrigens schon dreimal geholt, mit Borussia Düsseldorf. Gegen einen vierten hätte er sicherlich nichts einzuwenden. Zumal es für den TTC OE Bad Homburg der erste Titel in der Vereinsgeschichte überhaupt wäre. Und wer weiß, der Pokal hat schließlich auch im Tischtennis seine eigenen Gesetze.