Tischtennis Tischtennis: Erstrunden-Aus für Timo Boll bei Turnier in Frankfurt Stand: 29.10.2023 16:31 Uhr

Beim WTT Champions Turnier in Frankfurt durfte Timo Boll dank einer Wildcard starten - und verlor direkt sein Auftaktmatch.

Der deutsche Tischtennis-Star Timo Boll ist beim WTT Champions Turnier in Frankfurt bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Der 42 Jahre alte Rekord-Europameister aus dem Odenwald verlor am Sonntag am Auftakttag der Veranstaltung in 1:3 Sätzen gegen den Südkoreaner Lee Sang Su.

Erstes internationales Turnier in Deutschland seit Corona

Der Wettbewerb der neuen Turnierserie "World Table Tennis" ist das erste internationale Tischtennis-Turnier in Deutschland seit der Coronavirus-Pandemie. Mit einem Preisgeld von 500.000 Dollar ist es etwa doppelt so hoch dotiert wie die letzten German-Open-Wettbewerbe 2020 in Magdeburg und 2019 in Bremen. Bei den Männern sind von den Top 30 der aktuellen Weltrangliste 25 Spieler in Frankfurt am Start.

Boll durfte bei dem Turnier nur mit einer Wildcard starten, da er wegen einer schweren Schulterverletzung in der ersten Jahreshälfte bis auf Platz 62 der Weltrangliste zurückfiel. Der 33 Jahre alte Lee Sang Su gewann bei der Weltmeisterschaft 2017 in Düsseldorf die Bronzemedaille im Einzel.