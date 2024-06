Tischtennis-Bundesliga der Frauen Tischtennis-Bundesliga der Frauen: TSV Langstadt verpasst Finaleinzug im "Golden Match" Stand: 23.06.2024 19:25 Uhr

Die Tischtennisspielerinnen des TSV Langstadt lieferten im Halbfinal-Rückspiel einen großen Kampf und schafften es, die Partie ins sogenannte "Golden Match" zu treiben. Dort unterlagen die Südhessinnen deutlich.

Ist das bitter für den TSV Langstadt. Nach der 4:6-Niederlage am Freitagabend im Halbfinal-Hinspiel der Bundesliga-Playoffs schafften es die Tischtennisspielerinnen aus Südhessen am Sonntagnachmittag den Rückstand zwischenzeitlich zu egalisieren. So erspielten sie sich im Rückspiel vor 355 Zuschauern einen 6:4-Sieg gegen den TTC Weinheim.

Das sogenannte "Golden Match" musste also darüber entscheiden, wer ins Finale um die Deutsche Meisterschaft einziehen darf. Hier zeigten die Weinheimerinnen die stärkeren Nerven und entschieden beide Doppel, sowohl die darauffolgenden beiden Einzel für sich. Endstand: 0:4 aus Sicht des Teams aus Babenhausen (Darmstadt-Dieburg).

Golden Match Im sogenannten "Golden Match" spielen die Paarungen jeweils nur einen Satz aus.

Finale: Weinheim gegen Berlin

Damit zieht der TTC Weinheim ins Finale ein und trifft dort - wie auch schon im Vorjahr - auf den ttc berlin eastside. Das Hinspiel findet am Freitag in Weinheim statt, das Rückspiel am Sonntag in der Hauptstadt.