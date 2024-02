Auswärtsspiel vor 60.000 Fans SVWW-Profi Mockenhaupt kündigt Verbotenes vor Spiel bei Schalke 04 an Stand: 16.02.2024 19:04 Uhr

Vor 60.000 Zuschauern auf Schalke wollen die Spieler des SV Wehen Wiesbaden den nächsten namhaften Verein stürzen. Ein SVWW-Profi hat frühzeitig verbotene Dinge angekündigt, der wichtigste Torschütze fehlt und der Trainer kehrt an seine Wiege zurück.

SVWW-Verteidiger Sascha Mockenhaupt ist glühender Fan von Borussia Dortmund, mit BVB-Kissen auf dem Sofa und allem Drum und Dran. Deshalb ist Mockenhaupt besonders heiß drauf, mit seinem SVWW nun erstmals in der 2. Liga im Spiel beim Dortmunder Erzrivalen Schalke 04 (Samstag, 13 Uhr) dabei sein zu dürfen. Und Mockenhaupt, dessen Vertrag am Freitag in Wiesbaden über den Sommer hinaus verlängert wurde, kündigte schon frühzeitig Verbotenes an.

"Sollten wir auf Schalke gewinnen und ich ein Tor schießen, dann wird es das erste Mal sein, dass ein Spieler nackt über's Feld läuft", sagte Mockenhaupt lachend im Online-Format "Dinetimeshow" zu Saisonbeginn. "Das wäre für mich die absolute Endstufe." Auch sein Trainer Trainer Markus Kauczinski muss als gebürtiger Gelsenkirchener nicht motiviert werden: "Es ist eine Kulisse, die laut ist und laut gegen uns sein wird. Wir werden viel Gegenwind spüren."

Wiesbaden stürzt gerne die namhaften Clubs

Gut 60.000 Fans werden am Samstag in der Schalke-Arena erwartet. Doch ein wenig wird der SVWW auch auf den Rängen gegenhalten können. Für Wiesbadener Verhältnisse stattliche 1.127 Fans sind auf Schalke mit dabei. Kauczinski: "Das ist für uns etwas Besonderes."

Und die Wiesbadener spielen gerne und erfolgreich gegen die namhaften Vereine. Wie bei den beiden Siegen gegen Hertha BSC, dem 1:1 im Dezember auf St.Pauli und dem 3:1-Erfolg im November bei Fortuna Düsseldorf. Oder eben gegen Schalke beim 1:1 im Hinspiel, als Dortmund-Fan Mockenhaupt den späten Wiesbadener Ausgleich in der Nachspielzeit vorbereitete.

Kauczinski muss Torjäger Prtajin ersetzen

Einer wird die - hoffentlich - große Show auf Schalke verpassen: SVWW-Torjäger Ivan Prtajin. Prtajin, der mit acht Tore mit Abstand beste Wiesbadener Torschütze, fehlt nach seiner fünften gelben Karten aus dem Spiel vor einer Woche gegen Nürnberg (1:1). Nikolas Agrafiotis, Antonio Jonjic oder John Iredale könnten den Kroaten ersetzen, wobei hinter Letztgenanntem nach dessen Gehirnerschütterung im Training noch ein Fragezeichen steht.

Bis zum Spiel wird sich Trainer Kauczinski noch einige Gedanken machen müssen. Auch darüber, wie er mit seinen Spielern während der 90 Minuten kommuniziert. "Es gab jetzt schon im Heimspiel gegen Nürnberg Momente, wo einen die Spieler nicht mehr verstehen oder wo man unglaublich laut sein muss." Oder man spiele halt stille-Post-Spiel und komme über andere Spieler kommunikativ an sein Ziel.

Ein Bild ohne Seltenheitswert: Ivan Prtajin jubelt.

Aber der SVWW-Trainer weiß aufgrund seiner Gelsenkirchener Wurzeln: "Das wird auf Schalke nochmal größer, lauter und weiter weg." Darauf werde man sich einstellen, im 60.000-Fans-Spiel am Samstag in der Arena auf Schalke, in dessen Nähe Kauczinski aufgewachsen ist. Und vielleicht bekommt er ja am Ende noch ein echtes Spektakel geboten: einen nackten Sascha Mockenhaupt auf dem Rasen.