Aufsteiger-Duell in Elversberg SV Wehen Wiesbaden will in Elversberg zurück ans Limit Stand: 02.03.2024 13:59 Uhr

Erst ein Sieg im laufenden Kalenderjahr und eine Offensivflaute: Beim SV Wehen Wiesbaden läuft es nicht rund. Trainer Markus Kauczinski fordert sein Team dazu auf, aus halben Momenten wieder ganze zu machen.

Aufsteiger gegen Aufsteiger heißt es am Sonntag in Elversberg: Um 13.30 Uhr stehen sich die SVE und der SV Wehen Wiesbaden gegenüber. Während die Gastgeber mit 32 Punkten aktuell gut unterwegs sind, läuten in der hessischen Landeshauptstadt bei fünf Zählern weniger die Alarmglocken.

Kauczinskis Motto: Nicht aufgeben!

Der Abwärtstrend des SVWW hielt auch bei der Heimniederlage gegen Paderborn am vergangenen Wochenende an. Erst ein Spiel haben die Wiesbadener im Jahr 2024 gewonnen, in der Fremde sind sie seit Anfang November 2023 ohne dreifachen Punktgewinn. "Wir sind ein Aufsteiger, das merkt man hier und da. Es heißt weiter zu trainieren und dran zu glauben", sagte Trainer Markus Kauczinski in der Pressekonferenz am Freitag. "Entscheidend ist für mich, dass wir nicht aufgeben."

Der Blick geht dabei auf Partien, in denen es für den SVWW in dieser Saison gut lief. "Wir haben schon gezeigt, dass wir gefährlich sein können. Dafür müssen alle an ihrem Limit sein. Das haben wir im letzten Spiel nicht geschafft, aber in den Spielen, in denen wir erfolgreich waren", so der Coach, der fordert, "dass wir es schaffen, aus diesen halben Momenten, die wir gerade so haben, ganze Momente zu machen". Tatsächlich versäumte es seine Mannschaft zuletzt immer wieder, sich wirklich vielversprechende Offensivaktionen zu erspielen und diese zu veredeln.

SVWW ohne Mathisen, aber wieder mit Vukotic

In Elversberg wird Kauczinski sein Team einmal mehr umbauen müssen. Abwehrchef Marcus Mathisen fehlt gelbgesperrt - er wird durch Florian Carstens oder Martin Angha ersetzt. Aleksandar Vukotic kehrt dagegen aus seiner Sperre zurück und hat bereits eine Einsatzgarantie von seinem Trainer bekommen: "Seine Präsenz können wir gut gebrauchen", so Kauczinski. Fehlen werden außerdem die angeschlagenen Emanuel Taffertshofer, Nick Bätzner und Keanan Bennetts. Eine erfreuliche Meldung gab es dagegen von Florian Stritzel: Der Torwart hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag in Wiesbaden verlängert.