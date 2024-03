2. Liga SV Wehen Wiesbaden verlängert mit Torwart Florian Stritzel Stand: 02.03.2024 12:18 Uhr

Der SV Wehen Wiesbaden kann weiter auf seinen großen Rückhalt bauen: Keeper Florian Stritzel hat seinen zum Saisonende auslaufenden Vertrag verlängert.

Florian Stritzel bleibt dem SV Wehen Wiesbaden erhalten: Der Torwart hat seinen Vertrag in der hessischen Landeshauptstadt verlängert, wie der Verein am Samstag mitteilte.

Vertragslaufzeiten kommuniziert der SVWW seit einiger Zeit nicht mehr, deshalb ist unklar, wie lange das neue Arbeitspapier des 30-Jährigen läuft. Stritzel war 2021 vom SV Darmstadt 98 zum SVWW gekommen. Seitdem hat er 76 Pflichtspiele bestritten. In der vergangenen Saison hatte er wegen einer Schultereckgelenkssprengung lange gefehlt, sich aber trotzdem seinen Stammplatz zurückgeholt.

"Top-Profi und wichtige Persönlichkeit"

"Er hat sich in dieser Saison mit einer Reihe von Top-Leistungen als einer der besten Torhüter der Liga etabliert", lobte Paul Fernie, Sportlicher Leiter des SVWW. "In jedem Training zeigt er den Willen und Hunger, besser zu werden. Er ist ein Top-Profi und eine wichtige Persönlichkeit für uns im Verein." In der Winterpause war Stritzel vom Kicker als bester Zweitliga-Torwart ausgezeichnet worden.

"Das gesamte Umfeld des Vereins ist für mich ein perfektes Match", sagte Stritzel. "Ich bin noch nicht am Ende meiner Entwicklung, sondern will weiter wachsen und noch besser werden. Jetzt möchte ich den Fokus auf die nächsten Spiele legen, in denen wir auf jeden Fall noch weiter punkten müssen." Der SV Wehen Wiesbaden spielt am Sonntag (13.30 Uhr) bei Mit-Aufsteiger SV Elversberg.