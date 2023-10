Wichtiger Sieg in Osnabrück SV Wehen Wiesbaden pustet nach Negativ-Serie einmal kräftig durch Stand: 22.10.2023 17:16 Uhr

Nach sechs Spielen ohne Sieg kann der SV Wehen Wiesbaden sich endlich wieder über drei Punkte freuen. Für Freude sorgt bei Trainer Markus Kauczinski aber nicht nur das Ergebnis, sondern auch die Art und Weise, wie dieses zustande kam.

Eines war Trainer Markus Kauczinski nach dem 2:0-Erfolg seines SV Wehen Wiesbaden am Samstag beim VfL Osnabrück wichtig. "Wir haben nicht nur gekämpft, sondern auch gut Fußball gespielt", erklärte der SVWW-Coach nach diesem so wichtigen Sieg gegen den Konkurrenten aus dem Tabellenkeller. "Das war der Schlüssel heute."

Beim Spiel gegen den Mit-Aufsteiger war es aber auch wichtig, dass Hyun-Ju Lee die Wiesbadener bereits in der 9. Minute in Führung brachte. Ein schnelles Tor, das dem SVWW sichtbar Halt gab. Viel ließen die Hessen im Anschluss nicht zu, Robin Heuser machte im zweiten Abschnitt mit einem sehenswerten Freistoß-Tor den Deckel drauf (70.).

Kauczinski: "Es wird eng bleiben"

Dass die Hessen damit auch eine Serie von sechs Spielen in Folge ohne Sieg zu Ende brachten, sorgte noch mehr dafür, dass der Aufsteiger einmal kräftig durchpustete. Nach dem starken Start in die Saison hatte die Kauczinski-Elf eine schwächere Phase durchleben müssen. Wobei der SVWW-Trainer das selbst gar nicht so sah: "Für uns hat sich das nicht so angefühlt. Wir hatten gute Spiele dabei wie gegen Schalke oder den HSV."

Aber erst gegen Osnabrück reichte es nun wieder zu drei Punkten. Eminent wichtigen Punkten. "Für uns war das nicht so belastend, aber dennoch war es gut, dass man sich nach unten absetzen konnte", bekräftigte Kauczinski. "Es wird eng bleiben. Es war wichtig, dass uns das nichts macht, dass man auch mal eine schlechte Phase haben kann." Die nächste muss ja aus Sicht des SVWW nicht so schnell kommen.