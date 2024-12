3. Liga Wehen Wiesbaden beendet in Köln die Sieglos-Serie Stand: 01.12.2024 21:19 Uhr

Nach vier sieglosen Spielen in Folge hat der SV Wehen Wiesbaden endlich wieder drei Punkte eingefahren. Die Hessen besiegten am Sonntagabend Viktoria Köln.

Der SV Wehen Wiesbaden hat in der 3. Liga seine Sieglos-Serie beendet. Nach zuletzt vier Partien ohne Dreierpack gewann der SVWW am Sonntagabend sein Heimspiel gegen Viktoria Köln mit 3:1 (1:0).

Nick Bätzner brachte die Gastgeber in Führung. Der Mittelfeldspieler eroberte den Ball an der Strafraumkante und zirkelte ihn in die rechte Ecke - ein Traumtor (43.). Das 2:0 besorgte Moritz Flotho kurz nach der Pause per abgefälschtem Schuss (54.). In der 77. Minute traf Kölns Enrique Lofolomo ins eigene Netz.

Den Ehrentreffer für Köln erzielte Serhat-Semih Güler (79.), zu mehr reichte es aber nicht mehr. Durch den Erfolg kletterte Wehen Wiesbaden vom siebten auf den sechsten Rang.