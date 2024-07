Interesse aus dem Ausland SV Darmstadt 98: Werden alles tun, dass Mehlem hier bleibt Stand: 17.07.2024 13:53 Uhr

Bleibt Marvin Mehlem dem SV Darmstadt 98 trotz des Abstiegs erhalten? Lilien-Sportdirektor Paul Fernie hofft darauf, aus dem Ausland gibt es aber bereits vorsichtige Annäherungen.

Wenn Darmstadt 98 in diesen Tagen im Trainingslager in Herxheim die Grundlagen für die kommende Zweitliga-Saison legt, ist Marvin Mehlem mittendrin. Der 26-Jährige, der zu Beginn des Jahres mit einem Wadenbeinbruch ausgefallen war, kann für die Lilien in der kommenden Spielzeit ein wichtiger Baustein sein. Wenn er nicht noch wechselt.

Klausel könnte Wechsel ermöglichen

"Es gibt eine lose Anfrage für Marvin aus dem Ausland. Aber nichts Konkretes", berichtete Sportdirektor Paul Fernie am Mittwoch am Rande des Trainingslagers. Ein Angebot läge nicht vor, Interesse sei in dieser Phase aber "normal".

Die Gerüchte um einen Abschied von Mehlem aus Südhessen halten sich hartnäckig - vor allem, weil er entsprechende Klauseln im Vertrag haben soll. Einem Bericht des Kicker zufolge ist eine erste Klausel Mitte Juni ausgelaufen und Mehlem wäre nun teurer. Fernie bestätigte das nicht direkt, sagte aber: "Es ist immer eine Verhandlung. Wenn eine Klausel drinsteht, heißt das nicht, dass jemand das bezahlen muss. Es muss sportlich und finanziell für Darmstadt 98 Sinn machen."

Fernie: Werden alles tun, dass Mehlem hier bleibt

Sportlich wäre Mehlem für die Lilien ein herber Verlust: In seiner ersten Bundesliga-Saison war er - soweit einsatzfähig - einer der besten Spieler des Absteigers und steuerte immerhin drei Tore und zwei Vorlagen bei.

"Unser Ziel ist nicht, Leute wegzuschicken, sondern Leute zu behalten. Vor allem Leistungsträger wie Marvin", weiß auch Fernie. "Wir werden alles tun, dass er hier bleibt." Man sei aber auch darauf vorbereitet, das relativ spät in der Transferzeit noch was passieren könne. Gut möglich, dass die Lilien also noch einen Plan B aus der Tasche ziehen müssen.