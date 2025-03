Stimmen zum Eintracht-Sieg gegen Stuttgart Stimmen zum Eintracht-Sieg gegen Stuttgart: "Das waren Big Points" Stand: 29.03.2025 21:40 Uhr

Bei Eintracht Frankfurt ist die Freude über den wichtigen Sieg gegen Stuttgart groß - auch wenn sich Spieler und Trainer mehr Tore gewünscht hätten. Die Stimmen zum Spiel.

Der Siegtreffer von Weltmeister Mario Götze hat Eintracht Frankfurt drei Punkte auf dem Weg zur Champions League beschert. Die Hessen gewannen dadurch am Samstagabend 1:0 gegen den VfB Stuttgart, der nach einer Roten Karte mehr als eine halbe Stunde in Unterzahl spielen musste.

Robin Koch: "Stuttgart war ein guter Gegner mit viel Qualität in der Mannschaft. Es war eine intensive Partie. In der zweiten Hälfte war es ein gutes Spiel von uns mit vielen Chancen. Die Rote Karte hat uns in die Karten gespielt. Wir hätten das Spiel dann früher entscheiden können. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir heute noch unterschieden spielen oder verlieren. Uns ist allen klar, dass es jetzt in die heiße Phase geht. Wir müssen jeden Punkt mitnehmen."

Nnamdi Collins: "Der Sieg tut richtig gut, das waren Big Points mit Blick auf die Tabelle. Wir sind alle erleichtert. Den Schwung müssen wir gegen Bremen mitnehmen. Ich hätte heute auch treffen können. Ich muss mehr an meinem Abschluss feilen."

Dino Toppmöller: "Die ersten 15 bis 20 Minuten war Stuttgart die tonangebende Mannschaft. Danach haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Wir haben bei dem Tor eine Top-Boxbesetzung. Wenn man die Statistik sieht, haben wir verdient gewonnen. Stuttgart hat auch mit einem Mann weniger alles versucht. Trotzdem hatten wir genug Situationen, das Spiel früher zuzumachen. Wir haben nur eins gemacht, aber am Ende hat es gereicht, um einen starken VfB in die Knie zu zwingen."

Markus Krösche: "In der ersten Halbzeit sind wir schwierig reingekommen. Da haben wir Stuttgart viel den Ball gegeben und zu wenig Druck ausgeübt. Wir waren zu passiv, hatten aber trotzdem Möglichkeiten. In der zweiten Hälfte waren wir schon dominant. Der Platzverweis hat uns geholfen. Dann haben wir viele Chancen gegen eine gute Stuttgarter Mannschaft herausgespielt. Bei so vielen Möglichkeiten hätte das ein oder andere Tor für mehr Ruhe gesorgt. Wichtig war aber, dass wir das Spiel gewonnen haben. Stuttgart ist ein direkter Konkurrent um die internationalen Plätze. Und den Abstand zum VfB haben wir nun vergrößert."

Mario Götze (bei Sky): "Es war ein wichtiger Sieg für uns. Drei Punkte, das war entscheidend. Die entscheidende Szene war die Rote Karte. Es war ein intensives und schwieriges Spiel."

Nick Woltemade (Stuttgart/bei Sky): "Wir machen es im 11 gegen 10 nicht schlecht. Wenn wir ein paar Situationen besser ausspielen, können wir vielleicht noch ein Tor schießen. Sie haben verwaltet, als sie 1:0 geführt haben, das ist in Ordnung. Frankfurt ist eine gute und heimstarke Mannschaft. Ich kann nicht sagen, warum genau es nicht gereicht hat."