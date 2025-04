Freund im hr-heimspiel! Steffen Freund im hr-heimspiel!: "Frankfurt ist für Tottenham der letzte Strohhalm" Stand: 15.04.2025 07:17 Uhr

Steffen Freund, ehemaliger Spieler und Co-Trainer von Tottenham Hotspur, blickt vor dem Rückspiel im Europapokal-Viertelfinale mit Sorge auf seinen Ex-Verein. Eine Warnung an die Eintracht hat er dennoch.

15. Platz in der Premier League, längst raus aus den heimischen Pokalwettbewerben, miese Stimmung im Umfeld: Bei Tottenham Hotspur läuft es in dieser Saison alles andere als rund. Für die Nordlondoner steht beim Rückspiel im Europa-League-Viertelfinale bei Eintracht Frankfurt am Donnerstag (21 Uhr) also einiges auf dem Spiel.

Tottenham droht Saison ohne Europa

"Frankfurt ist der letzte Strohhalm", sagte Steffen Freund, einst Spieler und Co-Trainer bei den Spurs und heute TV-Experte, im hr-heimspiel! am Montag. "Es ist wirklich die letzte Chance." Sonst droht dem Champions-League-Finalisten von 2019 eine Saison ohne europäischen Wettbewerb. "Die wackeln wirklich."

"Ich habe mit vielen dort ein paar Worte gewechselt und die haben alle das Gefühl: Es ist vorbei", berichtete Freund davon, wie er kürzlich bei einem Legendenspiel an der White Hart Lane weilte. Entsprechend düster ist seine Prognose: "Wenn sie verlieren und ausscheiden, kann am nächsten Tag der Trainer entlassen sein." Ange Postecoglou hat bei den Fans längst einen schweren Stand.

Vorsicht vor der individuellen Klasse

Allerdings sieht Freund in der aktuellen Situation auch eine Gefahr für die Eintracht, die sich durch das 1:1 im Hinspiel eine gute Ausgangslage geschaffen hat. "Tottenham hat individuelle Klasse." Das Team habe allerdings auch "ein bisschen ein Mentalitätsproblem". Aber: "Wenn die Spieler es in diesem Spiel nicht schaffen, von der ersten Minute an hohes Tempo zu spielen, kannst du sie auch wirklich austauschen."