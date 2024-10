Sieg in Porto Sieg in Porto: MT Melsungen startet erfolgreich in die Europapokal-Gruppenphase Stand: 08.10.2024 22:21 Uhr

Die MT Melsungen hat in der EHF European League einen Sieg gefeiert. In Porto waren die Nordhessen deutlich überlegen.

Die MT Melsungen ist mit einem Sieg in die Gruppenphase der EHF European League gestartet. Beim FC Porto siegte das Team am Dienstagabend mit 29:24 (16:10).

Die Partie in Portugal begann temporeich und mit einer treffsicheren MT. Zudem war Torwart Nebojsa Simic gut aufgelegt. So stand bereits zur Halbzei eine souveräne 16:10-Führung.

Schon am Donnerstag geht es weiter

Im zweiten Durchgang zeigte sich ein ähnliches Bild: Die Melsunger gingen zumeist konzentriert zu Werke, Porto verzweifelte an Simic. So war der Sieg nie in Gefahr.

In der Bundesliga muss die MT Melsungen bereits in zwei Tagen wieder ran: Am Donnerstag (19 Uhr) geht es für die Nordhessen zum Auswärtsspiel nach Stuttgart.