Handball-Bundesliga Sensationssieg bei THW Kiel: MT Melsungen gewinnt Topspiel in der HBL Stand: 10.09.2023 18:25 Uhr

Die MT Melsungen bleibt das Team der Stunde in der Handball-Bundesliga. Die Nordhessen gewinnen das Spitzenspiel beim Meister THW Kiel und behaupten die Tabellenführung. Die HSG Wetzlar verliert derweil erneut.

Die MT Melsungen hat den deutschen Meister THW Kiel am Sonntag weiter in Richtung Krise gestürzt und die Tabellenführung in der Handball-Bundesliga behauptet. Die Nordhessen gewannen in der Ostseehalle mit 35:30 (13:13) und sind damit nach vier Spieltagen weiter ohne Punktverlust.

Die MT nutzte die vielen technischen Fehler und die löchrige Abwehr der THW eiskalt aus und lag zwischenzeitlich mit neun Toren vorne. Erst in der letzten Viertelstunde konnte der Rekordmeister das Ergebnis noch etwas freundlicher gestalten. Der österreichische Nationalspieler Nikola Bilyk war mit sechs Treffern erfolgreichster Werfer der Kieler. Ebenfalls sechsmal traf Spielmacher Elvar Jonsson für die Gäste aus Melsungen.

THW Kiel - MT Melsungen 30:35 (13:13) Tore THW Kiel: Bilyk 7, Johansson 5, Reinkind 5, Dahmke 4, Ekberg 3/1, Wiencek 2, Duvnjak 1, M. Landin 1, Wallinius 1, Överby 1

Tore MT Melsungen: E. Jonsson 9, Martinovic 8/5, Balenciaga Azcue 4, Kastening 4/1, Arnarsson 3, Kristopans 3, D. Mandic 3, Sipos 1



Zuschauer: 10.109

Wetzlars Krise verschärft sich

Die HSG Wetzlar hat am Sonntag auch das vierte Spiel der laufenden Saison in der Basketball-Bundesliga mit einer Niederlage beendet. Die Mannschaft von Trainer Frank Carstens verlor mit 30:36 (13:18) beim SC DHfK Leipzig und bleibt damit Tabellenletzter. Für die Sachsen war es der erste Sieg der Saison.

Bester Werfer der Mittelhessen, die quasi über die komplette Spielzeit ei- nem Rückstand hinterherliefen, war Lenny Rubin mit sechs Treffern. Die nächste Chance, die Krise abzuwenden, haben wie Wetzlarer am kommenden Sonn- tag in eigener Halle. Dann ist Göppingen zu Gast.