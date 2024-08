Lilien empfangen Düsseldorf zum Saisonstart Saisonauftakt von Darmstadt 98: Gegen Düsseldorf und das Knottern Stand: 03.08.2024 10:29 Uhr

Für den SV Darmstadt 98 beginnt beim Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf die neue Zweitliga-Saison. Die Südhessen möchten dabei die Fans wieder begeistern und das Knottern verstummen lassen.

Zum Saisonauftakt in der 2. Fußball-Bundesliga wartet auf den SV Darmstadt 98 mit Fortuna Düsseldorf ein echtes "Brett", da ist sich Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht sicher.

Für ihn und seine Mannschaft ist die Partie am Sonntag (13.30 Uhr) das erste Pflichtspiel nach dem Abstieg und damit gleichzeitig auch die erste Chance bei den Fans der Südhessen wieder für bessere Stimmung zu sorgen.

"Der Darmstädter knottert immer mal, aber er knottert sympathisch und er knottert immer korrekt", so Lieberknecht bei der Pressekonferenz am Freitag. In der vergangenen Bundesliga-Saison hatten die Lilien ihren Fans auch allen Grund zum Nörgeln gegeben: 17 Punkte aus 34 Spielen waren am Ende zu wenig - nicht nur für die Anhänger, sondern erst recht für den Klassenerhalt.

"Es ist Kultur und Leben da"

Rund drei Monate nach dem Abstieg aus dem Fußball-Oberhaus scheint sich die Laune in Darmstadt aber wieder deutlich verbessert zu haben. "Ich merke, es ist eine gute Stimmung innerhalb der Truppe. Es wird viel diskutiert, es ist Kultur da, es ist Leben da. Es ist was da, wo ich sage: 'Es erinnert mich stark an das, was ich vorgefunden habe, als ich gekommen bin'", gab Lieberknecht an.

Vor drei Jahren wechselte er als Trainer vom MSV Duisburg zu den Lilien. Für die neue Spielzeit 2024/2025 gab Lieberknecht - zumindest öffentlich - kein konkretes Ziel an, nur so viel: "Wir möchten wieder für eine Überraschung sorgen, so wie wir es in den zwei Jahren zuvor auch gemacht haben."

Echter Härtetest zum Saisonaufakt

Mit einem Sieg gegen die Fortuna könnten die Südhessen gleich zum Saisonauftakt für eine kleine Überraschung sorgen, denn die Düsseldorfer gehen als Mitfavorit für den Aufstieg in die neue Spielzeit. Auch Lieberknecht bezeichnetet den ersten Gegner als "ein Brett", fügte aber hinzu: "Ich bin eher froh, dass wir gegen die Fortuna spielen, weil es eben gleich eine Herausforderung ist."

Für diese Aufgabe stehen dem Lilien-Trainer fast alle Spieler nur Verfügung. Einzig Torhüter Alexander Brunst (Meniskus-OP) und Fabian Holland (Reha) werden zum Saisonauftakt noch nicht spielen können. Dafür aber gleich eine ganze Menge neuer Akteure, so haben die Darmstädter gleich acht neue Spieler unter Vertrag genommen.

Lieberknecht: Kein großer Umbruch

"Es wirkt immer so, als wäre der Umbruch wahnsinnig groß ist - ich empfinde das gar nicht so sehr", so Lieberknecht. Mit Keeper Marcel Schuhen und Abwehrspieler Klaus Gjasula bieten sich dem 51-Jährigen gleich zwei echte "Langzeit-Lilien" für die erste Elf an.

Neben ihnen könnten am Sonntag unter anderem mit Innenverteidiger Aleksandar Vukotic, Mittelfeldspieler Kai Klefisch und Stürmer Fynn Lakenmacher gleich eine ganze Reihe von Neuzugängen in der Startaufstellung stehen - gegen gleich zwei Gegner: Düsseldorf und das Knottern.