Niederlage gegen Stuttgarter Kickers Regionalliga Südwest: FSV Frankfurt kann Aufstieg nach Niederlage abhaken Stand: 30.03.2025 15:58 Uhr

Der FSV Frankfurt verliert das Verfolger-Duell in der Regionalliga Südwest gegen die Stuttgarter Kickers und muss den Traum vom Aufstieg wohl begraben. Der Rückstand auf die Spitze wächst weiter an.

Der FSV Frankfurt wird wohl auch in der kommenden Saison in der Regionalliga Südwest antreten. Nach dem 3:3-Unentschieden in der Vorwoche in Trier kassierten die Bornheimer am Sonntag den nächsten Dämpfer im Rennen um die Meisterschaft. Die Mannschaft von Trainer Tim Görner verlor am Bornheimer Hang mit 0:1 (0:0) gegen die Stuttgarter Kickers und rutschte damit in der Tabelle auf Platz vier ab.

Der Rückstand zu Spitzenreiter Hoffenheim II beträgt acht Spieltage vor Schluss nun schon sechs Punkte.

Peters hat Führung auf dem Fuß

Cas Peters vergab die beste Einschuss-Möglichkeit des FSV (55.), Stuttgarts Per Locke traf mit einem direkt verwandelten Freistoß zum Sieg (82.). Insgesamt ging der Erfolg der Gäste trotz einer Frankfurter Doppel-Chance in der Nachspielzeit in Ordnung.