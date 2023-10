Playoffs-Rückspiel auf hessenschau.de Playoffs zur Champions League: Eintracht Frankfurt Frauen in Sektlaune nach Prag Stand: 16.10.2023 16:28 Uhr

Die Eintracht Frankfurt Frauen wollen nach dem Kantersieg im Hinspiel auch bei Sparta Prag die Korken knallen lassen und den Traum von der Champions League wahrmachen. Trainer Niko Arnautis freut sich schon aufs Anstoßen, warnt aber vor Larifari.

Ziemlich genau 100 Fans der Eintracht Frankfurt Frauen freuen sich aktuell auf die wohl schönste Auswärtsfahrt der Saison. Bei derzeit bestem Herbstwetter geht es spätestens am Mittwoch in Richtung Prag und dort zum entscheidenden Spiel um den Einzug in die Champions League. Das Bier vor Ort ist preiswert und lecker, die Stadt immer eine Reise wert und die Ausgangslage nach dem 5:0-Erfolg im Hinspiel vom Allerfeinsten. So lässt sich’s reisen.

"Unser großes Ziel ist es, am Mittwochabend mit einem Gläschen anzustoßen", präsentierte sich passend dazu auch Eintracht-Trainer Niko Arnautis bei der Pressekonferenz am Montag in vorfreudiger Sektlaune. Nach dem bitteren Aus in der Qualifikation im vergangenen Jahr ist den Frankfurter Fußballerinnen die Teilnahme an der Königsklasse in dieser Saison unter normalen Umständen nicht mehr zu nehmen. Das Playoff-Rückspiel bei Sparta Prag (18.30 Uhr, im Livestream auf hessenschau.de sowie auf Youtube) wirkt aktuell wie das Vorspiel zur großen Königsklassen-Party. Erst ein bisschen Arbeit, dann das Vergnügen. Was soll da noch schiefgehen?

Arnautis warnt vor zu viel Lockerheit

Trainer Arnautis bemühte sich am Montag zwar naturgemäß darum, die Spannung weiter hochzuhalten und redete seinen Spielerinnen noch einmal ins Gewissen. Da auch die Partie im Letna Stadion, im dem auch die Männer von Sparta Prag und die Männer-Nationalelf ihre Spiele bestreiten, erst noch gespielt werden müsse, warnte er intensiv vor einer zu laxen Einstellung. "Das ist ein europäisches Spiel, das wollen wir gewinnen. Und das geht nicht irgendwie Larifari."

Klar ist aber auch: Die Hessinnen gehen als klare Favoritinnen ins Spiel, ernsthafte Zweifel am Erreichen der Königsklasse wären nach dem Kantersieg und der Dominanz im Hinspiel unangebracht. "Wir wissen natürlich um die Ausgangsposition, wir haben gut vorgelegt", so Arnautis. "Jetzt müssen wir uns nur noch belohnen."

Arnautis könnte rotieren

Welches Personal Arnautis, der zweimal in Folge die gleiche Startelf ins Rennen schickte, am Mittwoch in Prag auf den Rasen lässt, ist derweil noch offen. Verletzte oder angeschlagene Akteurinnen gibt es nach dem überzeugenden 0:0 beim FC Bayern am Samstag zwar ebenso wenig wie formschwache Spielerinnen. Angesichts der Doppelbelastung und der bevorstehenden Aufgaben in den kommenden Wochen dürfte Arnautis aber etwas rotieren. "Wir werden schauen, dass wir eine gute Elf wählen", versprach er.

Das nächste Highlight für alle Eintracht-Fans wartet dann bereits am Freitag in Nyon: Dort werden um 13 Uhr die Gruppen der diesjährigen Champions-League-Saison ausgelost. "Wir befinden uns gerade in besonderen Wochen mit vielen besonderen Momenten", so Arnautis. "Wir genießen das sehr."