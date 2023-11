NFL Frankfurt Game NFL Frankfurt Game 2023: Frankfurt lässt Patriots-Trainer Bill Belichick lächeln Stand: 11.11.2023 20:34 Uhr

Football-Erfolgscoach Bill Belichick ist nicht gerade für sein sonniges Gemüt bekannt. In Frankfurt präsentiert sich der Trainer der New England Patriots aber trotz Gerüchten über seinen nahenden Rauswurf überraschend gut gelaunt.

Von Gerald Schäfer

Bill Belichick ist nicht gerade das, was man eine Frohnatur nennt. Der Chef-Trainer der New England Patriots schaut immer etwas grimmig drein, trägt gerne Kapuzenpulli und murmelt seine einsilbigen Antworten auf Pressefragen unverständlich in selbigen hinein. Bei den Patriots-Fans, denen Belichick in den vergangene Jahren stolze sechs Titel geschenkt hat, ist der grimmige Ausdruck des Trainers Kult.

Es gibt T-Shirts (und natürlich auch Kapuzenpullover) mit neun Fotos von Belichick. Unter jedem Bild steht der vermeintliche Gemütszustand des mittlerweile 71-Jährigen: traurig, glücklich, aufgeregt, neugierig…. Die Pointe: Auf dem T-Shirt ist neunmal dasselbe Foto von Belichick zu sehen, immer mit demselben, fast schon genervt wirkenden Gesichtsausdruck.

Brezeln und Herbstfarben sorgen für gute Laune

Umso überraschter waren die amerikanischen Football-Reporter, als sie am Freitag einen tatsächlich lächelnden Patriots-Trainer in Frankfurt erlebten. Im Gespräch mit dem hr-sport zeigte sich Belichick angetan von den schönen Herbstfarben in Frankfurt, auf der Pressekonferenz warf er ein Auge auf die Brezel, die einer der anwesenden Journalisten verspeiste. "Gibt es Brezeln zu Mittag?", fragte er mit großen Augen und fügte an, dass das eine ernstgemeinte Frage sei.

Selbst die Patriots-Spieler waren überrascht, wie gut gelaunt ihr Coach nur Stunden nach der Ankunft in Frankfurt schien. "Ich weiß nicht genau, ob es an Deutschland liegt“, sagte Verteidiger Jabrill Peppers lachend. "Mal sehen, wie er am Spieltag so drauf ist." Quarterback Mac Jones hingegen war sich sofort sicher: "Er ist einfach glücklich hier zu sein. Wir alle sind es."

Gerüchte um nahenden Rauswurf

Die gute Laune beim grummeligen Head-Coach ist umso erstaunlicher, da es sportlich nicht rund läuft beim erfolgsverwöhnten Team aus der Nähe von Boston. Nur zwei Siege aus neun Spielen stehen bislang zu Buche. Der renommierte Boston Globe berichtete unlängst, dass das Frankfurt-Spiel gegen die Indianapolis Colts am Sonntag (15.30 Uhr, live bei hr-iNFO und im Audiostream auf hessenschau.de) Belichicks letztes als Patriots-Trainer sein könnte, sollte er auch das verlieren.

Es wäre das Ende einer Ära. Belichick ist seit 23 Jahren Trainer in New England. Sollte diese Ära tatsächlich in Frankfurt zu Ende gehen, dann immerhin mit einem Lächeln.