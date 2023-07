Neuzugänge erfolgreich Neuzugänge erfolgreich: Darmstadt 98 gewinnt erstes Testspiel zweistellig Stand: 08.07.2023 17:42 Uhr

Darmstadt 98 hat das erste Testspiel mehr als souverän gewonnen. Beim zweistelligen Sieg gegen die TSG Bad König trugen sich auch zwei Neuzugänge in die Schützenliste. Auch der umworbene Phillip Tietz war erfolgreich.

Darmstadt 98 hat den ersten Test der neuen Saison in Bad König gegen den Kreisligisten TSG Bad König mit 10:0 (5:0) gewonnen. Das Spiel begann mit einem Doppelpack von Marvin Mehlem. Oscar Vilhelmsson mit zwei Treffern und Matthias Bader erhöhten vor der Pause auf 5:0.

Nach dem Seitenwechsel trugen sich direkt Aaron Seydel und Phillip Tietz in die Schützenliste. Dann schlug die Stunde der Neuzugänge: Andreas Müller und Fabian Nürnberger erzielten ihre Premierentreffer, dazwischen war abermals der vom FC Augsburg umworbene Tietz erfolgreich.

Hornby verschießt Elfer

Zunächst hatte Alexander Brunst im Tor gestanden, die Zugänge Matej Maglica in der Defensive und Fraser Hornby im Sturm starteten. Letzterer scheiterte mit einem Strafstoß. Bis auf Clemens Riedel wechselte Trainer Torsten Lieberknecht in der Pause dann die komplette Mannschaft durch.

Lieberknecht sagte hinterher: "Alles hier in Bad König war top organisiert. Man hat die Vorfreude der Leute gemerkt, die neue Mannschaft kennenzulernen. Es war ein sensationell guter Rahmen für ein Testspiel, in dem wir in beiden Halbzeiten ein vernünftiges Spiel gezeigt haben." Weiter geht es mit einem Testspiel gegen Norwich.