Flügelspieler kommt aus Bochum Nächste Leihe: Auch Holtmann unterschreibt bei Darmstadt 98 Stand: 21.01.2024 10:26 Uhr

Der SV Darmstadt 98 hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie erwartet leihen die Lilien Gerrit Holtmann vom VfL Bochum aus, um ihre linke Seite zu stärken.

Der SV Darmstadt 98 hat sich erneut personell verstärkt. Wie die Lilien am Sonntag mitteilten, hat Gerrit Holtmann einen Vertrag bis zum Sommer bei den Südhessen unterschrieben. Der 28 Jahre alte Flügelspieler kommt leihweise von Liga-Konkurrent VfL Bochum.

Wiedervereint mit Entdecker Lieberknecht

"Gerrit und ich kennen uns noch aus unserer gemeinsamen Braunschweiger Zeit und auch danach habe ich seine Karriere stets verfolgt. Mit ihm fügen wir der Mannschaft einen schnellen, dynamischen Teamspieler hinzu, der auf der linken Seite beheimatet ist", lobte SV98-Trainer Torsten Lieberknecht.

Holtmann selbst freut sich, wieder mit seinem alten Coach zusammenarbeiten zu dürfen. "Torsten war einer meiner Entdecker und hat mir in den ersten Profi-Jahren wahnsinnig in meiner Entwicklung geholfen", sagte er. Der 28-Jährige ist nach Julian Justvan von der TSG Hoffenheim, der ebenfalls ausgeliehen wurde, bereits der zweite Neuzugang der Lilien in diesem Winter.

Vorzeitig zurück aus der Türkei

Der philippinische Nationalspieler bringt die Erfahrung aus 102 Bundesligaspielen mit ans Böllenfalltor, in denen er neun Tore selbst erzielte und neun weitere vorbereitete. Zuletzt war Holtmann zu Antalyaspor in die Türkei verliehen. Weil er in der Süper Lig aber nicht die erhoffte Einsatzzeit bekam, entschieden sich alle Beteiligten für einen Wechsel nach Darmstadt. In Bochum hat er noch Vertrag bis 2025.