Nach Trainerrauswurf Nach Trainerrauswurf: Löwen feiern Befreiungsschlag in der DEL Stand: 11.01.2024 21:43 Uhr

Es geht doch: Die Löwen Frankfurt habe ihre Negativserie in der DEL durchbrochen und gegen den ERC Ingolstadt endlich wieder einen Sieg feiern können.

Aufatmen bei den Löwen Frankfurt: Nach sage und schreibe zehn Niederlagen in Folge konnten die Hessen am Donnerstagabend endlich wieder einen Sieg in der DEL feiern. Die Löwen schlugen den ERC Ingolstadt mit 3:2. Für die Löwen war es Spiel eins nach der Trennung von Headcoach Matti Tiilikainen, gegen Ingolstadt stand Sportdirektor Franz-David Fritzmeier an der Bande.

Mit Erfolg. Die Löwen gingen durch Chad Nehring und Eugen Alanov mit 2:0 in Führung. Das Tor zum zwischenzeitlichen 3:1 erzielte Julian Napravnik. Mit 42 Punkten sind die Löwen Tabellenelfter.