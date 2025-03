European League MT Melsungen verliert Playoff-Hinspiel in Gummersbach Stand: 25.03.2025 20:22 Uhr

Für die MT Melsungen ist der Weg ins Viertelfinale der European League noch weit: Die Nordhessen unterlagen im Hinspiel in Gummersbach mit einer sehr durchwachsenen Leistung.

Die MT Melsungen hat das Hinspiel in den Playoffs der Handball European League verloren. Sie unterlag am Dienstagabend mit 26:29 (13:15) in Gummersbach.

Die Partie startete rasant, im Laufe des ersten Durchgangs ließen die Nordhessen etwas abreißen und Gummersbach konnte sich einen Vorsprung erspielen. Mit dem 13:15 zur Pause war die MT, der die Klatsche von vergangener Woche in Hamburg durchaus noch in den Knochen steckte, jedenfalls gut bedient.

Ausgleich hält nur kurz

Im zweiten Durchgang glichen die Gäste zwar schnell aus, im Anschluss war es aber wieder Gummersbach, das die Initiative übernahm und am Ende einen knappen Sieg feiern konnte. Die MT muss nun das Rückspiel am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) in der heimischen Halle gewinnen und den Drei-Tore-Rückstand aufholen, um das Europapokal-Viertelfinale zu erreichen.