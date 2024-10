Spitzenreiter der Handball-Bundesliga MT Melsungen bleibt im Höhenflug bodenständig Stand: 11.10.2024 15:35 Uhr

Trotz der Tabellenführung in der Handball-Bundesliga bleiben die Spieler der MT Melsungen cool. Stolz sind die Nordhessen natürlich, lassen das aber nur selten durchblitzen – wie eine Spitzenmannschaft eben.

Erst ganz lässig, dann ausgelassen vor Freude, dann wieder cool. Die Spieler der MT Melsungen spielen und verhalten sich nicht nur wie eine Spitzenmannschaft. Nein, sie sind es auch. Nach dem 36:27-Sieg am Donnerstagabend gegen den TVB Stuttgart stehen sie an der Tabellenspitze der Handball-Bundesliga.

Kurz nach Schlusssirene machte es fast den Eindruck, als hätten die Nordhessen das noch gar nicht realisiert, als sie fast schon lässig die Stuttgarter abklatschten. Doch dann brach die Freude aus ihnen heraus und so sprangen sie im Kreis über die Platte.

MT löst auch komplizierte Spiele

"Wir als Team können stolz darauf sein, dass wir auch komplizierte Spiele in dieser Deutlichkeit gewinnen konnten. Deswegen machen wir uns eine schöne Rückfahrt und belohnen uns ein bisschen", sagte MT-Kapitän Timo Kastening nach dem Spiel sichtlich zufrieden auf der Rückbank des Teambusses.

Solch ein kompliziertes Spiel hatte sein Team auch in Stuttgart zu lösen, denn die Melsunger musste durch 14 Strafminuten die Partie lange Zeit in Unterzahl bestreiten. Durch einen überragenden Nikolaj Enderleit mit acht Treffern und Kastening selbst mit sieben Treffern fiel der eine Mann weniger aber kaum auf.

Im Gegenteil: Die Nordhessen waren von Beginn an drückend überlegen, so war der Sieg am Ende – auch in der Höhe – völlig verdient. Wie eine Spitzenmannschaft eben.

Kastening: "Das macht uns glücklich"

"Die Woche mit drei Siege abzuschließen macht uns natürlich glücklich", resümierte Kastening sichtlich stolz. Zu den zwei Erfolgen in der Handball-Bundesliga kam am Dienstabend noch ein 29:24 Sieg in der Gruppenphase der EHF European League gegen Porto dazu.

Über die zusätzliche Belastung durch den internationalen Wettbewerb sagte Kastening cool: "Das haben andere Manschaften auch, darüber will ich mich nicht beklagen."

MT-Kapitän Timo Kastening dirigiert sein Team zum Sieg in Stuttgart.

Straffes Programm geht für MT weiter

Für die Handballer der MT Melsungen geht es mit einem straffen Programm weiter: Am Dienstag (18.45 Uhr) im Europapokal gegen Vardar Skopje, am Samstag (19 Uhr) gastiert mit den Füchsen aus Berlin ein Meister-Konkurrent in der Rothenbach-Halle. Eng getaktet oder wie es auch lauten könnte: das Programm einer Spitzenmannschaft eben.