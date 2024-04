Final4 im DHB-Pokal Melsungen vor Final4: MT greift nach dem Pokal Stand: 10.04.2024 14:06 Uhr

Es kribbelt bei der MT Melsungen: Die Bartenwetzer wollen beim Final4 endlich den ersten Titel für die MT holen. Die Gegner sind stark, aber die Nordhessen fahren mit einem klaren Ziel nach Köln.

Zwei Tage, vier Teams, 19.750 Fans in der Kölner Lanxess-Arena, ein großes Ziel: Die MT Melsungen will am kommenden Wochenende beim Final4 um den deutschen Handball-Pokal endlich den ersten Titel der Vereinsgeschichte holen. "Das ist ein riesiges Highlight", freut sich MT-Vorstand Michael Allendorf im Gespräch mit dem hr-Sport. "Es ist im deutschen Klubhandball das größte Event, das du als Spieler und Fan haben kannst."

Klar ist aber auch, dass ein Pokalsieg vielleicht keine Sensation, angesichts des Teilnehmerfelds aber doch eine faustdicke Überraschung wäre. Mit den Füchsen Berlin, dem SC Magdeburg und der SG Flensburg-Handewitt stehen die Führenden in der Tabelle mit den Nordhessen im Final4, im Halbfinale am Samstag (19 Uhr) wartet Flensburg auf die MT.

"Wollen den maximalen Erfolg"

"Wenn man auf die Teilnehmer guckt, muss man schon zugeben, dass wir der Außenseiter sind. Aber wir wollen nach Köln fahren, um unseren besten Handball zu spielen und den maximalen Erfolg zu erringen", sagt Allendorf.

Klare Sache: Wer zum Final4 fährt, will es auch gewinnen. "Wir sind von den vier Mannschaften in Anführungszeichen die kleinste. Es sind vier Topteams, aber die anderen sind uns noch einen Schritt voraus", sagt Routinier Julius Kühn. "Aber wenn man die Historie von Final4-Wochenenden betrachtet, dann haben meist nicht die großen Favoriten gewonnen, sondern eine andere Mannschaft."

Ein Fingerzeig für Köln

Mut macht auch die Leistung der Nordhessen gegen Flensburg in der Liga, wo den Nordlichtern in einem leidenschaftlichen Spiel zuletzt ein Remis abgetrotzt wurde. "Wir hatten die letzten Wochen eine schwächere Phase. Deshalb war ich ein bisschen nervös vor dem Spiel gegen Flensburg", so Allendorf.

"Aber dann haben wir unser Potenzial abgerufen und den Punkt geholt" Das sei durchaus ein Fingerzeig für Köln. "Jetzt wissen unsere Jungs, dass sie auch gegen so eine Mannschaft etwas schaffen können. Auch in Köln."

"Ich weiß, wie sehr sich alle den Titel wünschen."

Um dann vielleicht wirklich den ersten Titel nach Melsungen zu holen und die Sehnsucht endlich zu stillen. 2021 verloren die Nordhessen als Favorit das Finale gegen Lemgo, schon damals "haben sich alle sehr nach dem ersten Titel gesehnt", so Kühn, der die MT nach der Saison nach sechs Jahren verlassen wird. "Ich weiß, wie sehr sich alle den Titel wünschen."

Vielleicht also im fünften Anlauf nach 1996, 2013, 2014 und 2021. Das passende Motto für das Wochenende gibt derweil Youngster Florian Drosten aus: "Kämpfen, genießen, Spaß haben, alles geben." Und im Idealfall mit Pokal nach Melsungen zurückkehren.