Footballer finden Sullivan-Nachfolger Luke Zahradka ist neuer Quarterback von Frankfurt Galaxy

Luke Zahradka ist neuer Quarterback von Frankfurt Galaxy Stand: 13.11.2023

Frankfurt Galaxy hat einen neuen Quarterback. Luke Zahradka soll die Hessen in der European League of Football wieder zurück an die Spitze führen.

Frankfurt Galaxy hat einen Ersatzmann für Quarterback Jakeb Sullivan gefunden. Wie die Men in Purple am Montagabend bekanntgaben, wird das Team in der European League of Football (ELF) künftig von Luke Zahradka angeführt. Der Italo-Amerikaner lief in der vergangenen Spielzeit noch für Liga-Konkurrent Milano Seamen auf, nach insgesamt sechs Jahren gaben die Italiener vor wenigen Tagen aber die Trennung vom 32-Jährigen bekannt.

Zahradka führte Mailand von 2017 bis 2019 zu drei italienischen Meisterschaften in Folge. Mit der italienischen Nationalmannschaft feierte der in Nassau County (USA) geborene Athlet 2021 den Gewinn der Europameisterschaft. In Frankfurt soll er nun die Trennung von Jakeb Sullivan vergessen machen, der die Galaxy 2021 zum ersten ELF-Titel überhaupt führte.

Großer Umbruch in der Offensive

Ganz leicht dürfte ihm das nicht fallen. Sullivan genießt in Frankfurt schon fast so etwas wie Kultstatus. Bei den Fans, aber auch im Team. Als die Galaxy die Trennung in den sozialen Medien bekanntgab, kritisierten selbst aktuelle Spieler der Frankfurter die Entscheidung. Sullivan selbst bedankte sich kurz darauf vielsagend bei Fans, Team und Helfern der Galaxy, nicht aber bei den Coaches oder den Team-Eignern.

Die Galaxy unterzieht sich vor der Saison 2024 einem Umbruch in der Abteilung Attacke. Neben Sullivan musste auch Offensive Coordinator Patrick Griesheimer den Club verlassen, in der ohnehin schon oft brüchigen Offensive Line haben einige Spieler ihr Karriereende verkündet.

Eine neue Nummer 7

Zahradka soll das Gesicht dieses Umbruchs sein. Der 32-Jährige wirft den Ball gerne und häufig. Er hat in der vergangenen Saison die meisten Passversuche aller Quarterbacks der ELF verzeichnet und so am drittmeisten Passing Yards gesammelt (3.518). Mit 25 Passing Touchdowns rangierte er Liga weit auf Rang vier.

Das Problem: Viele seiner Pässe bringt der Italo-Amerikaner nicht an den Mann. Seine Completion Rate lag 2023 bei überschaubaren 58,84 Prozent (Sullivan kam auf 60,78). Auch im viel beachteten Quarterback Rating konnte Zahradka (85,57 Punkte) nicht mit Sullivan mithalten (96,86). In Frankfurt muss der Neuzugang, der die Rückennummer 7 trägt, nun beweisen, dass er es doch besser kann als Jakeb Sullivan, die bisherige Nummer 7 der Men in Purple.