DEL Löwen Frankfurt verlieren beim DEL-Tabellenführer, Kassel Huskies gewinnen in DEL2 Stand: 17.11.2024 19:51 Uhr

Nix zu holen beim Tabellenführer aus Berlin: Die Löwen Frankfurt haben in der DEL bei den Eisbären besonders aufgrund des Schlussdrittels klar verloren.

Die Löwen Frankfurt haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Sonntag eine Niederlage kassiert. Die Hessen verloren beim Spitzenreiter, den Eisbären Berlin, mit 2:5. Im ersten und zweiten Drittel konnten die Frankfurter die Partie beim Spitzenreiter noch ausgeglichen gestalten und vor dem Schlussdrittel auf 2:3 verkürzen, in eben diesem machte der Meister aus Berlin dann aber alles klar.

Nach dem deutlichen Sieg gegen Iserlohn unter der Woche war die Niederlage beim Tabellenführer nur ein kleiner Rückschlag für die Löwen, war es für die Berliner immerhin der 12. Sieg in der 13. Partie in dieser Saison. Die Frankfurter befinden sich weiter im Tabellenmittelfeld.

DEL2: Huskies gewinnen, Bad Nauheim verliert erneut

In der DEL2 haben die Kassel Huskies hingegen einen Auswärtssieg gefeiert. Nach dem Derbysieg am Freitag gegen Bad Nauheim gewannen die Schlittenhunde auch beim Verfolger aus Landshut. Am Ende hieß es 4:2 aus Sicht der Nordhessen.

Eine bittere Niederlage musste hingegen der EC Bad Nauheim hinnehmen. Der Tabellenletzte verlor am Sonntagabend vor heimischer Kulisse erst im Penalty-Shootout gegen Rosenheim. Nach regulärer Spielzeit und Overtime hatte es 3:3 gestanden.