DEL Löwen Frankfurt siegen im Penaltyschießen Stand: 22.10.2023 21:36 Uhr

Die Löwen Frankfurt haben in der DEL ein Sieg eingefahren. Wie auch die hessischen DEL2-Klubs mussten die Löwen dafür aber nachsitzen.

Die Löwen Frankfurt haben in der DEL einen Sieg feiern können. Die Hessen besiegten am Sonntagabend den ERC Ingolstadt mit 3:2 nach Penaltyschießen. In Ingolstadt gerieten die Löwen zunächst in Rückstand, bevor Cameron Brace und Nathan Burns die Partie zugunsten der Hessen drehten.

Kurz vor Schluss aber erzwang Ingolstadt mit dem Ausgleich die Overtime. Nachdem diese torlos blieb, erzielte Joseph Cramarossa im Penaltyschießen das goldene Tor. Die Löwen sind nun Tabellenachter.

Bad Nauheim verliert, Kassel siegt

In der DEL2 musste der EC Bad Nauheim derweile eine Niederlage hinnehmen. Die Roten Teufel verloren ihr Heimspiel am Sonntag in der Overtime mit 2:3 gegen Ravensburg und bleiben Vorletzter. Auch die Kassel Huskies mussten nachsitzen, der Spitzenreiter aus Nordhessen gewann das Topspiel beim zweitplatzierten ESV Kaufbeuren nach Penaltyschießen mit 3:2.