Sieg in Ingolstadt Löwen Frankfurt gewinnen Overtime-Krimi bei ERC Ingolstadt Stand: 31.10.2024 22:13 Uhr

Es geht weiter in die richtige Richtung: Nach dem Sieg in Mannheim haben die Löwen Frankfurt auch in Ingolstadt einen Erfolg gefeiert. Richtig gejubelt wurde aber erst in der Overtime.

Die Löwen Frankfurt haben in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ihren leichten Aufwärtstrend fortgesetzt. Nach dem Auswärtssieg bei den Adlern Mannheim am Wochenende konnten die Hessen auch am Donnerstag einen Sieg einfahren. In Ingolstadt gewannen die Frankfurter in einem echten Overtime-Krimi am Ende mit 3:2 (2:2).

Dabei hatten die Löwen in der regulären Spielzeit schon mit zwei Treffern in Front gelegen, Ingolstadt konnte aber noch ausgleichen. In der Overtime traf dann Reid McNeill zum umjubelten 3:2 für die Frankfurter.