Erfolgs-Serie in der DEL Löwen Frankfurt bekommen in der DEL die Kurve Stand: 09.10.2023 15:29 Uhr

Nach einem Fehlstart in die Saison bekommen die Löwen Frankfurt in der DEL nun die Kurve. Und wie! Drei Siege und spektakuläre 18 Tore aus den vergangenen drei Spielen sprechen eine klare Sprache.

Die Löwen Frankfurt sind aktuell auf Spektakel-Kurs. Die vergangenen Spiele waren allesamt Tor-Festivals. 5:3 gegen Schwenningen, 7:3 bei der Düsseldorfer EG und am Sonntag ein krachendes 6:2 gegen die Nürnberg Ice Tigers. Die Löwen sind vor allem offensiv gut drauf. Und die Chancen stehen gut, dass im nächsten Spiel, am Freitag gegen die Kölner Haie (19.30 Uhr), die Eissporthalle mal wieder voll wird.

Das war beim Sieg gegen Nürnberg nicht so. mit 4.248 Fans waren für die Löwen ungewöhnlich wenige Anhängerinnen und Anhänger in der Halle. Doch das hatte zwei Gründe: Zum einen das anhaltend gute Wetter in Hessen, vor allem jedoch, dass der große Nachbar, Eintracht Frankfurt, parallel zu den Löwen in der Fußball-Bundesliga im Frankfurter Stadion gegen Heidenheim spielte und gewann.

Viele Löwen-Fans gehen auch zur Eintracht und umgekehrt. Doch die, die nicht in die Eisporthalle kamen, verpassten etwas. Denn die Löwen kriegen nach einem Fehlstart in die Saison aktuell die Kurve. Drei Siege in Folge sprechen eine deutliche Sprache.

Verhagelter Saisonstart, gute Erfolgsserie

Der Saisonstart der Löwen war alles andere als erfolgreich. In den ersten sechs Matches dieser Spielzeit gab es vier Niederlagen, unter anderem durchaus unerwartete wie beim 2:3 zum Auftakt gegen Iserlohn. Doch die Delle ist ausgebeult.

Beim 6:2 gegen Nürnberg waren wieder einmal Maksim Matushkin und Joseph Cramarossa die Erfolgs-Garanten bei den Frankfurtern. Matushkin traf zum dritten Mal in dieser Saison doppelt, Cramarossa kam auf zwei Assists und ein Tor. Durch die Erfolge sind die Löwen auf den achten Tabellenplatz geklettert.

Und vielleicht gibt es am Freitag im Heimspiel gegen die Kölner Haie das nächste Tor-Spektakel zu sehen. Etwas mehr Zuschauer werden auf jeden Fall kommen. Zwar bleibt das Wetter in Hessen weiterhin spätsommerlich warm, aber der große Nachbar Eintracht Frankfurt spielt diesmal nicht parallel. Im Gegensatz zum Eishockey hat die Fußball-Bundesliga eine Länderspielpause.