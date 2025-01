DEL Katastrophales zweites Drittel beschert Löwen Frankfurt Niederlage gegen die DEG Stand: 17.01.2025 21:54 Uhr

Die Löwen Frankfurt gehen gegen Düsseldorf erst in Führung, fallen dann aber regelrecht auseinander. Die Fans quittieren die Leistung mit Pfiffen. Besser lief es für den EC Bad Nauheim in der DEL2.

Die Löwen Frankfurt haben in der DEL eine deutliche Heimniederlage kassiert. Gegen die Düsseldorfer EG verlor das Team am Freitagabend mit 2:7.

Vier Gegentreffer im zweiten Drittel

Dabei war die Partie aus hessischer Sicht gut losgegangen: Maksim Matushkin brachte die Hausherren nach fünf Minuten in Führung. Die DEG glich allerdings noch vor der ersten Pause aus. Im zweiten Drittel verloren die Frankfurter dann völlig den Faden und die Gäste drehten auf: 1:5 stand es nach den zweiten 20 Minuten aus Sicht der Gastgeber, die Fans verabschiedeten ihr Team mit Pfiffen in die Kabine.

Im letzten Abschnitt traf Linus Fröberg zum zwischenzeitlichen 2:5, aber auch die Düsseldorfer waren noch zwei Mal erfolgreich und die schmerzhafte Niederlage damit besiegelt.

Bad Nauheim gewinnt in der Verlängerung

In der DEL2 stand am Abend ebenfalls ein Spiel mit hessischer Beteiligung an: Der EC Bad Nauheim gewann in Ravensburg mit 5:4 in der Overtime.