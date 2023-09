Last-Minute-Abschied bahnt sich an Irre Wende! Kolo Muani vor Wechsel von Eintracht Frankfurt zu Paris Stand: 01.09.2023 21:58 Uhr

Er wollte weg, er streikte, der Wechsel galt als gescheitert – und jetzt bekommt er seinen Wunsch wohl doch noch erfüllt: Paris St. Germain bessert beim Angebot für Randal Kolo Muani noch einmal nach und steht kurz vor einer Einigung mit Eintracht Frankfurt. Einen Ersatz wird es definitiv nicht geben.

Es ist der Höhepunkt der wildesten Transferposse, die Eintracht Frankfurt je erlebt hat: Mehrere Stunden nach dem Ende der deutschen Wechselfrist könnte Randal Kolo Muani doch noch von Eintracht Frankfurt zu Paris St. Germain wechseln. Die Berichte mehrerer Medien, wonach Paris noch einmal nachgebessert hat und kurz vor einer Einigung mit den Hessen steht, decken sich mit hr-Informationen.

Nachdem der von Kolo Muani mit einem Streik erzwungene Abschied in Richtung Frankreich am Nachmittag aus Eintracht-Kreisen bereits als gescheitert bezeichnet wurde, verlässt der 24-Jährige die Hessen jetzt also wohl doch noch. Als Ablösesumme stehen rund 90 Millionen Euro im Raum. Eine Bestätigung der beiden Vereine gibt es noch nicht.

Kolo Muani geht ohne Ersatz

Möglich wird der spektakuläre Last-Minute-Deal dadurch, dass das Transferfenster in Frankreich bis 23 Uhr – und damit fünf Stunden länger als in Deutschland – geöffnet ist. Wechsel zu einem französischen Club waren also weiter möglich, Wechsel in die Bundesliga hingegen nicht. Das bedeutet: Einen Ersatz für den mit Abstand besten Stürmer in den Frankfurter Reihen wird es nicht geben.

Die Eintracht, die damit mit einer runderneuerten Offensive durch die Hinrunde kommen muss, hat wirtschaftlich am Ende wohl alles richtig gemacht. Dass der Deal so spät über die Bühne ging und kein Nachfolger mehr kommt, war aber definitiv nicht der Plan.