In Augsburg In Augsburg: Eintracht Frankfurt kassiert dritte Niederlage in Serie Stand: 03.12.2023 21:26 Uhr

Eintracht Frankfurt hat den Sprung in die Top sechs verpasst. In Augsburg kommen die Hessen am Ende zwar unverhofft noch mal nahe an ein Unentschieden heran, sind aber insgesamt deutlich zu harmlos.

Eintracht Frankfurt hat am Sonntagabend eine Auswärtsniederlage kassiert: In Augsburg verloren die Hessen mit 1:2 (0:1). Für den FCA trafen Fredrik Jensen (35.) und Iago (58.), der Frankfurter Treffer war ein Eigentor von Augsburgs Torwart Finn Dahmen (78.). Kevin Trapp hielt zudem einen Elfmeter von Ermedin Demirovic (76.).

Bei der Eintracht kehrte der zuletzt verletzte Robin Koch in die Anfangself zurück. Trainer Dino Toppmöller überraschte zudem offensiv mit Paxten Aaronson und Ansgar Knauff, während Farès Chaibi und Mario Götze zunächst auf der Bank saßen.

FCA nutzt wackelige Eintracht-Defensive aus

Die erste große Chance gehörte dann auch Aaronson, dessen Schuss Dahmen im FCA-Tor parieren konnte - ebenso wie das Nachstochern von Eric-Junior Dina Ebimbe (8.). Kevin Trapp musste auf der Gegenseite bei einem Weitschuss von Demirovic eingreifen (17.).

Im Augsburger Nebel war von der Eintracht nicht viel zu sehen. Augsburg erarbeitete sich derweil die Führung. Ein Treffer von Felix Uduokhai wurde in der 28. Minute zwar noch wegen Abseits aberkannt. Sieben Minuten später zählte es dann aber: Die Eintracht agierte bei Ballbesitz in der eigenen Hälfte wackelig, Augsburg ging ins Pressing und eroberte durch einen Stolperer von Hugo Larsson den Ball. Demirovic setzte Jensen in Szene, der einnetzte.

Auch nach dem Rückstand waren die Frankfurter weiterhin harmlos. Aaronson kam nach einer Kopfball-Vorlage von Dina Ebimbe zwar noch mal in eine gute Schussposition, schloss aus rund zehn Metern aber zu zentral ab (44.). Folgerichtig ging es mit dem 0:1 aus hessischer Sicht in die Halbzeit.

Umstellungen zur Halbzeit verpuffen

Toppmöller stellte zur Halbzeit um: Niels Nkounkou und Chaibi kamen für Aurélio Buta und Aaronson, zudem agierte das Team nun mit Viererkette. Und war trotzdem weiterhin defensiv anfällig und offensiv harmlos. Philipp Tietz schoss eine Hereingabe von Iago kurz nach Wiederanpfiff noch neben das Tor. In der 58. Minute fiel dann aber doch das 2:0 für die Gastgeber. Eine Flanke von Jensen leitete Demirovic weiter, Iago streichelte den Ball ins Eck.

Bis das erste Aufbäumen der Eintracht zu sehen war, dauerte es bis zur 72. Minute: Omar Marmoush fasste sich in von der Strafraumkante ein Herz und zielte auf das lange Eck, Dahmen war aber zur Stelle. Auf der Gegenseite schritt der VAR nach einem Foul von Willian Pacho an Ruben Vargas ein - es gab Elfmeter für Augsburg. Trapp parierte gegen Demirovic (76.).

Und aus einem möglichen 0:3 wurde auf einmal ein 1:2: Eine Hereingabe von Max fälschte FCA-Keeper Dahmen mit dem Fuß ins eigene Tor ab (78.). Mehr als der Anschlusstreffer gelang den insgesamt schwachen Frankfurtern aber nicht mehr. Der eingewechselte Jessic Ngankam hatte in der Nachspielzeit zwar noch den Ausgleich auf dem Fuß, verzog aber deutlich.

Erst Pokal, dann Bayern

Für die Eintracht war es die dritte Niederlage in Serie nach den beiden Heimpleiten gegen Stuttgart und Saloniki. Die Hessen verpassten damit auch den Sprung auf Platz sechs der Bundesliga-Tabelle. Am Mittwoch (18 Uhr) geht es mit dem Pokalspiel in Saabrücken weiter, ehe am kommenden Samstag (15.30 Uhr) der FC Bayern München in Frankfurt gastiert.