Handball-Bundesliga HSG Wetzlar ohne Chance bei den Rhein-Neckar Löwen

Nach einem Remis und zwei Siegen in Folge verlieren die Bundesliga-Handballer der HSG Wetzlar mal wieder ein Spiel. Bei den Rhein-Neckar Löwen wird ihnen vor allem ein Ex-Mittelhesse zum Verhängnis.

Die HSG Wetzlar hat am Sonntag eine Auswärtspleite kassiert. Die Mittelhessen, die zuvor in drei Spielen fünf Punkte geholt hatten, verloren bei den Rhein-Neckar Löwen verdient mit 21:26 (7:15). In der Tabelle rutschte Wetzlar auf Platz 13 ab, die Löwen sprangen auf den sechsten Rang.

Wetzlar war den Hausherren in der Arena in Mannheim von Beginn an unterlegen und lag schnell mit einigen Toren in Rückstand. Probleme hatte die HSG-Defensive vor allem mit Kreisläufer Jannik Kohlbacher. Der frühere Wetzlarer war mit sechs Treffern der treffsicherste Spieler des Abends.