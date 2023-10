Sieg in Balingen HSG Wetzlar kämpft sich aus dem Tabellenkeller Stand: 20.10.2023 20:39 Uhr

Die HSG Wetzlar hat in der Handball-Bundesliga einen Befreiungsschlag geschafft. Bei Balingen-Weilstetten gelingt der dritte Saisonsieg und der Sprung weg vom Tabellenende.

Die HSG Wetzlar hat die Rote Laterne in der Handball-Bundesliga abgegeben. Im Kellerduell bei der Spielgemeinschaft HBW Balingen-Weilstetten setzten sich die Mittelhessen am Freitag vor 2.173 Zuschauern mit 30:27 durch und zogen in der Tabelle an den Baden-Württembergern vorbei.

Noch zur Halbzeit hatte Wetzlar 10:13 zurückgelegen. In einer intensiven Partie steckten die Gäste aber nicht auf und kämpften sich zum dritten Saisonsieg. Matchwinner der HSG war Rechtsaußen Domen Novak, der starke neun Tore erzielte, fünf davon per Siebenmeter.