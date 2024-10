Gegen Zweitligist Balingen HSG Wetzlar scheidet überraschend aus DHB-Pokal aus Stand: 02.10.2024 21:30 Uhr

Die Bundesliga-Handballer der HSG Wetzlar haben am Mittwoch den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Im DHB-Pokal ist beim Zweitligisten Balingen-Weilstätten schon in der zweiten Runde Schluss.

Die Handballer der HSG Wetzlar sind in der zweiten Runde des DHB-Pokals etwas überraschend ausgeschieden. Die Mittelhessen verloren am Mittwochabend beim klassentieferen Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten vor 1.160 Zuschauern mit 32:34 (16:21). Nachdem die Wetzlarer zuletzt in der Bundesliga ihren ersten Sieg geholt hatten (Auswärtserfolg in Stuttgart), sollte der leichte Aufwärtstrend auch im Pokal fortgesetzt werden. Doch daraus wurde nichts.

Nach einer recht ausgeglichenen Anfangsphase ließ die Gästemannschaft von Trainer Frank Carstens ab Mitte der ersten Hälfte nach. Die Gastgeber zogen Tor um Tor davon. Schon zur Pause führte Balingen-Weilstetten mit vier Treffern. Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich erstmal wenig.

Erst in Schlussphase wird's besser

Der vermeintliche Außenseiter war besser und hielt den Vorsprung bis in die Schlussphase hinein recht komfortabel, erst dann kam Wetzlar noch einmal näher heran - zur Wende aber sollte es nicht mehr reichen. Für die HSG war Dominik Mappes mit fünf Toren der erfolgreichste Werfer, nicht mehr als eine Randnotiz an diesem enttäuschenden Abend aus Sicht der Hessen.