Handball-Bundesligist MT Melsungen Handball-Bundesliga: MT Melsungen will gegen Erlangen zurück in die Erfolgsspur

Handball-Bundesliga: MT Melsungen will gegen Erlangen zurück in die Erfolgsspur

Nach dem Startrekord und der Tabellenführung in der Handball-Bundesliga fing sich die MT Melsungen zuletzt die erste Saison-Niederlage ein – ausgerechnet gegen den Tabellenletzten. Nach einer Auszeit wollen die Nordhessen gegen Erlangen zurück in die Erfolgsspur.

Vielleicht waren die spielfreien Tage, die die MT Melsungen zusätzlich hatte, ja gut, um den Kopf freizubekommen. Während die Konkurrenz in der Handball-Bundesliga nämlich am Wochenende ranmusste, tritt die MT Melsungen erstmals in ihrer Bundesliga-Geschichte an einem Montag im Heimspiel gegen Erlangen (19 Uhr) an. Noch mehr Zeit also, um die erste Saison-Niederlage gegen den damaligen Tabellenletzten Bergischen HC zu verdauen. Und die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Denn bis dahin lief es für die Melsunger geradezu sensationell. Mit sieben Siegen am Stück feierten die Bundesliga-Handballer aus Nordhessen einen persönlichen Startrekord und grüßten von der Tabellenspitze.

Nun, vor dem Heimspiel gegen Erlangen, ist die große Frage: Wie hat die MT Melsungen die Schlappe beim Bergischen HC weggesteckt? "Wir wussten, dass es uns irgendwann erwischen wird", sagte Rückraumspieler Julius Kühn. Wie das 31:32 dann aber zustande kam, sei aber schon "sehr ärgerlich" gewesen.

Melsungen will richtige Reaktion zeigen

Umso mehr wollen Kühn und seine Teamkollegen nun vor eigenem Publikum wieder an die Leistungen der ersten sieben Spieltage anknüpfen. Kühn vor dem geplanten Wiedergutmachspiel gegen Erlangen: "Wir wollen und wir müssen gegen Erlangen eine Reaktion zeigen." Wohl wissend, dass mit den Franken ein sehr unangenehmer Gegner in der Rothenbach-Halle aufläuft. Kühn rechnet mit einem kampf- und körperbetonten Spiel: "Da werden viele Emotionen drin sein."

Dabei hat die Mannschaft von Trainer Roberto Garcia Parrondo eigentlich gute Erinnerungen an den Gegner. Denn in der vergangenen Saison fertigte die Nordessen das Team aus Erlangen zuhause mit 31:18 ab. Diesem Aspekt will Kühn aber nicht allzu viel Bedeutung beimessen. "Wir müssen aus unseren Fehlern beim BHC lernen und in eigener Halle zwei Punkte einfahren."

Kühn: Mannschaftsabend war gut für Teamgeist

Die MT-Mannschaft hat während der Woche einiges versucht, damit die Lockerheit zurückkehrt und das Team durch einen Sieg gegen Erlangen auf den zweiten Tabellenplatz springen kann. So trafen sich die Spieler samt Familien zu einem Mannschaftsabend in einer Melsunger Sportsbar namens "Auszeit". Da habe es Raum für andere Themen gegeben, berichtete Kühn.

Und gerade am Mannschaftsabend mit Frauen und Kindern habe mal eine andere Atmosphäre geherrscht als im Training: "Es war eine schöne Abwechslung und hat unseren Teamgeist zusätzlich gefördert." Den wollen die Melsunger nun am Montag auch im Spiel gegen Erlangen demonstrieren.