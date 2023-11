Handball-Bundesliga Handball-Bundesliga: MT Melsungen unterliegt in Gummersbach Stand: 12.11.2023 16:39 Uhr

Die MT Melsungen muss in der Handball-Bundesliga eine Niederlage einstecken. In einer temporeichen Partie verliert das Team am Ende deutlich in Gummersbach.

Rückschlag im Kampf um die europäischen Plätze: Die MT Melsungen verlor am Sonntag beim VfL Gummersbach mit 31:37 (19:20). Nach dem überzeugenden Auftritt gegen die Rhein-Neckar Löwen bissen sich die Nordhessen nun am VfL die Zähne aus.

Melsungen war gut in das Spiel gekommen und nach einem 3:0-Lauf in Führung gelegen. Mitte des ersten Durchgangs blieben die Hessen aber satte sechseinhalb Minuten ohne eigenen Treffer. Gerade Gummersbachs Nationalspieler Julian Köster lieferte eine überragende Partie. Sein DHB-Kollege Timo Kastening war ebenfalls gut aufgelegt, er sollte mit sieben Treffern einer der besten MT-Werfer werden (Elvar Örn Jonsson kam auf neun).

39 Treffer schon zur Halbzeit

Es ging hin und her in der Gummersbacher Halle, zur Pause standen insgesamt schon 39 Treffer zu Buche. Auch nach dem Seitenwechsel stellte das Tempo der Hausherren die MT vor arge Probleme. Bei einem Fünf-Tore-Rückstand nahm Trainer Roberto Garcia Parrondo eine Auszeit, in der er lautstark auf sein Team einwirkte. "Das haben wir doch alles trainiert", so der Coach. "Wir haben genug Zeit, Männer, weitermachen", appellierte Kapitän Kastening.

Doch die Melsunger blieben zu ideenlos und konnten selbst ein Sieben gegen Sechs nicht zwingend ausspielen. In der 15. Minute hatten sie zuletzt geführt, danach liefen sie nur noch hinterher. Nur elf Treffer sprangen im zweiten Durchgang heraus, Gummersbachs Torhüter Tibor Ivanisevic schaffte 40 Prozent gehaltene Bälle. Ausgerechnet der gebürtige Melsunger Ole Pregler sorgte in den Schlussminuten mit dafür, dass die Niederlage für Melsungen noch deutlich ausfiel.

Kastening: Erste Enttäuschung der Saison

"Ich bin einfach stolz auf die Mannschaft, was wir heute abgeliefert haben. Jeder hat sich den Allerwertesten aufgerissen", so Pregler später bei Dyn. Kastening meinte: "Gummersbach hatte über das gesamte Spiel die mentale Oberhand. Das ist das erste Spiel der Saison, bei dem wir nicht mit uns zufrieden sein können." Die MT bleibt zunächst weiter Dritter.