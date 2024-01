Handball-Bundesliga Handball-Bundesliga: Mittelhesse Dominik Mappes wechselt zur HSG Wetzlar Stand: 16.01.2024 13:31 Uhr

Die HSG Wetzlar verstärkt sich zur kommenden Saison mit einer echten Identifikationsfigur. Der gebürtige Hüttenbacher Dominik Mappes hat bei den Mitttelhessen einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Die HSG Wetzlar darf sich auf einen waschechten Mittelhessen freuen. Wie der Handball-Bundesligist am Dienstag mitteilte, wechselt der gebürtige Hüttenberger zur kommenden Saison vom VfL Gummersbach zu den Grün-Weißen nach Wetzlar. Der 29 Jahre alte Spielmacher hat einen Zweijahresvertrag bei der HSG unterschrieben.

"Es ist schön, ab Sommer Teil der HSG Wetzlar zu sein und natürlich freue ich mich auch darauf, dann wieder in meiner Heimat Mittelhessen hochklassig Handball zu spielen", so Mappes. In Wetzlar soll er die Nachfolge von Magnus Fredriksen antreten, der nach Dänemark wechselt.

Spielgestalter und Identifikationsfigur

"Mit Dominik bekommen wir einen Spielmacher, der seine Stärken sowohl in der Spielsteuerung hat als auch torgefährlich ist. Ich freue mich, dass wir einen so schlachtenerprobten Spielgestalter für den Neuaufbau in der nächsten Saison gewinnen konnten", frohlockt HSG-Trainer Frank Carstens.

Zudem holen sich die Wetzlarer mit Mappes eine zweite Identifikationsfigur in ihre Reihen. Der Hüttenberger ist nach dem Gießener Till Klimpke, der seit der Jugend für die HSG am Ball ist, der zweite waschechte Mittelhesse in den Reihen der Grün-Weißen.

Eng verbunden mit dem TVH

Mappes war ab den "Minis" für den TV 05/07 Hüttenberg aktiv. Er durchlief alle Jugendmannschaften und spielte von 2013 bis 2018 in der Männermannschaften der Hüttenberger, schaffte mit den Mittelhessen den Durchmarsch von der dritten in die Bundesliga.

Über Erlangen, Friesenheim und einem erneuten Jahr in Hüttenberg landete er 2022 schließlich in Gummersbach. Nach zwei Jahren im Oberbergischen Kreis zieht es ihn im Sommer wieder zurück in die Heimat.