Handball-Bundesliga Handball-Bundesliga: HSG Wetzlar verliert Schlagabtausch mit Stuttgart Stand: 11.02.2024 19:38 Uhr

Die HSG Wetzlar liefert sich mit dem TVB Stuttgart eine offene Partie. Am Ende ist es der gegnerische Torhüter, der den Traum vom Auswärtssieg platzen lässt.

Die HSG Wetzlar hat ihr Auswärtsspiel in Stuttgart verloren: Die Partie am Sonntag in der Handball-Bundesliga endete 25:30 (10:12) aus mittelhessischer Sicht.

Dabei hatte sich von Anfang an ein offener Schlagabtausch entwickelt. Stuttgart konnte mit einem Zwei-Tore-Vorsprung in die Halbzeit gehen, nur wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff lag dann die HSG mit 14:13 vorne.

Vujović lässt die HSG verzweifeln

Auch in der zweiten Halbzeit ging es hin und her. Schließlich machte Stuttgarts Torwart Miljan Vujović den Unterschied - die HSG scheiterte ein ums andere Mal am gegnerischen Schlussmann. Trotzdem konnten die Hausherren erst in der Schlussphase entscheidend davonziehen und sich damit den Sieg sichern. Für Wetzlar war es die erste Niederlage nach vier Erfolgen in Serie.