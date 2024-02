Handball-Bundesliga Handball-Bundesliga: HSG Wetzlar setzt sich in Erlangen knapp durch Stand: 24.02.2024 20:47 Uhr

Zu Gast beim HC Erlangen hatte die HSG Wetzlar in der Handball-Bundesliga eine hartes Stück Arbeit. Dabei geriet der Sieg der Hessen kurz vor Schluss stark in Gefahr.

In der Handball-Bundesliga hat die HSG Wetzlar einen knappen Auswärtssieg eingefahren. Die Mittelhessen setzten sich am Samstagabend beim HC Erlangen am Ende mit 27:26 (15:12) durch. Dabei sahen die über 5.000 Zuschauer eine packende Schlussphase.

Denn nachdem die HSG die Partie über weitere Strecke hinaus im Griff hatte, schafften die Hausherren in den Schlussminuten den zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer. Doch Rückraumspieler Stefan Cavor behielt aufseiten der Hessen die Nerven und erzielten den entscheidenden Treffer des Abends (58.).

HSG zwischenzeitlich auf Platz acht

Durch den Sieg klettert die HSG - zumindest über Nacht - in der Tabelle auf Rang acht. Am kommenden Samstag (19 Uhr) gastiert der Dritte aus Flensburg-Handewitt in Wetzlar.