Höhenflug zum Saisonstart Handball-Bundesliga: Die MT Melsungen entdeckt ihre Gewinnermentalität Stand: 14.09.2023 08:42 Uhr

Die MT Melsungen ist in der Handball-Bundesliga aktuell nicht zu stoppen und steht nach vier Spieltagen auf Tabellenplatz eins. Die Gründe für den Höhenflug sind vielfältig, zu früh freuen sollte sich in Nordhessen aber niemand.

Vier Spiele, vier Siege, Tabellenführung: Die MT Melsungen war zum Auftakt der neuen Saison in der Handball-Bundesliga kaum zu bremsen. Bisheriger Höhepunkt: Der überzeugende Sieg beim Deutschen Meister THW Kiel.

Doch woher kommt der Höhenflug der Nordhessen? "Wir haben ein paar neue Spieler bekommen, die sich richtig gut integriert haben. Sie haben diese Gewinnermentalität", lobte Torwart Nebojsa Simic im Gespräch mit dem hr-sport zunächst die Neuzugänge.

Simic: "Und dann spielst du ohne Stress"

Um dann seine Theorie zu formulieren, warum es aktuell so viel besser läuft als zuvor. "Wir hatten in den letzten Saisons so viele Probleme, dass uns das immer runtergezogen hat. Wir haben so viele negative Kommentare gehört und negative Sachen erlebt, dass man auf einmal sagt: Es ist scheißegal. Du bist bereit für das Schlimmste, was passieren kann. Und dann spielst du ohne Stress."

Tatsächlich war die MT oft der Geheimfavorit, nur um dann eine enttäuschende Saison hinzulegen. Das scheint sich nun zu ändern, in Melsungen ist ein echtes Team zusammengewachsen, das auch knappe Spiele wie gegen Leipzig auf seine Seite zu ziehen weiß. Und das trotz des guten Starts nicht übermütig wird. "Wir hatten vier Spiele, aber die Saison dauert noch ein bisschen. Wir wissen noch nicht, wo wir am Ende landen", so Simic. "Ich bin super zufrieden, aber ich bin immer vorsichtig."

ARD-Experte Naß: Mannschaft jetzt anders zusammengestellt

"Der wichtigste Sieg beim Höhenflug der MT war nicht der Auswärts-Coup in Kiel, sondern der knappe Heimsieg gegen Leipzig. Das nämlich war eine Frage der Mentalität und in der Vergangenheit hätte Melsungen eine solche Partie vermutlich verloren", sagt ARD-Handball-Experte Florian Naß, der ebenfalls die Neuzugänge hervorhebt. "Für die Zusammenstellung der Mannschaft geht man möglicherweise jetzt mehr in die Tiefe, setzt sich mit den Charakteren auseinander. Die Verpflichtung des Hünen Kristopans lief genau so."

Entscheidend ist für ihn, wie die MT reagiert, wenn die bisher so perfekte Serie erste Risse bekommt. "Es wird spannend sein, wie sich die MT nach einem ersten Rückschlag neu besinnt. Denn das zeichnet eine Spitzenmannschaft aus, nach einer Niederlage nicht in eine Abwärtsspirale zu geraten." Aber erstmal wollen sie in Melsungen den Höhenflug fortsetzen - mit einem Erfolg im Heimspiel gegen den TVB Stuttgart am Freitag (19 Uhr).