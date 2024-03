Handball-Bundesliga Handball-Bundesliga: Angeschlagene MT Melsungen stolpert in Leipzig Stand: 03.03.2024 18:14 Uhr

Die MT Melsungen hat im Kampf um die Europapokal-Plätze einen Rückschlag erlitten. In Leipzig verloren die Nordhessen verdient.

Pleite für die MT Melsungen in der Handball-Bundesliga: Am Sonntag verlor die MT in Leipzig mit 27:32 (13:16).

Die Nordhessen hatten schon zu Beginn Probleme, Leipzig führte früh. Nach rund zehn Minuten kam die MT besser ins Spiel und lag zwischenzeitlich auch mal vorne. Das hatte sich zur Halbzeit allerdings schon wieder gedreht.

Heimsieg nach der Pause nicht mehr in Gefahr

"Wir laufen ein bisschen auf dem Zahnfleisch", hatte Sportdirektor Michael Allendorf in der Pause bei Dyn gesagt. So waren unter anderem Elvar Örn Jonsson und David Mandic angeschlagen in die Partie gegangen.

Leipzig wirkte insgesamt frischer, der Heimsieg war in der zweiten Halbzeit nie in Gefahr, zumal im MT-Tor weder Nebojša Simić noch Adam Morawski Bälle zu fassen bekamen. So stand am Ende eine 27:32-Niederlage, die die MT Melsungen im Kampf um Europapokal-Platz fünf zurückwirft.