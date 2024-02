Trotz Punktgewinn gegen Nürnberg "Grottenschlechte" Halbzeit des SV Wehen Wiesbaden macht Trainer Kauczinski sauer Stand: 10.02.2024 12:45 Uhr

Der SV Wehen Wiesbaden hat sich durch eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit gegen Nürnberg einen Punkt verdient. Trainer Markus Kauczinski hat trotzdem Redebedarf mit seiner Mannschaft.

1:1 gegen Nürnberg, ein weiterer Punkt in Richtung Klassenerhalt in der 2. Liga - damit kann der SV Wehen Wiesbaden eigentlich zufrieden sein. Die schwachen ersten 45 Minuten am Freitagabend brachten Trainer Markus Kauczinski allerdings auf die Palme.

"Die erste Halbzeit war natürlich grottenschlecht. Wir haben gar nicht stattgefunden und uns selbst runtergezogen", sagte er nach der Partie am ARD-Mikrofon und beschwerte sich über "ganz viele leichte Abspielfehler, die den Gegner stark und uns schwach gemacht haben". Tatsächlich wirkte der SVWW verunsichert und kam im ersten Abschnitt gar nicht gefährlich vor das gegnerische Tor.

Anderes Gesicht in der zweiten Halbzeit

Die Wiesbadener hatten Glück, dass der FCN daraus kein Kapital schlagen konnte - Taylan Duman vergab die besten Möglichkeiten für die Franken. Die ihrerseits auch nicht immer sattelfest waren: Nachdem SVWW-Abwehrmann Marcus Mathisen mit einem schwachen Rückpass auf Torwart Florian Stritzel einen Eckball für den Gegner verursacht hatte, machten es ihnen Jens Castrop und FCN-Schlussmann Carl Klaus auf der Gegenseite nur zwei Minuten späten nach.

"Wir haben bis zur Halbzeit gebraucht, bis wir die Jungs dann geweckt haben", so Kauczinski. "Dann war es ein ausgeglichenes Spiel. Am Ende geht das Unentschieden in Ordnung." Das sah auch Mittelfeldspieler Robin Heußer so: "Insgesamt geht der Punkt in Ordnung, weil wir in der zweiten Halbzeit ein deutlich anderes Gesicht gezeigt haben." Ivan Prtajin nutzte direkt die erste echte Chance zur Führung (61. Minute), die Nürnberg allerdings noch ausgleichen konnte (70.).

Kauczinski: "Da müssen wir drüber reden"

Die schwachen ersten 45 Minuten ließen Kauczinski nach Abpfiff trotzdem nicht los. "Das war mit die schlechteste Halbzeit in diesem Jahr bisher", sagte er, wobei er vermutlich nicht vom Kalenderjahr, sondern der gesamten Saison sprach. Der Mannschaft wird er dazu jedenfalls noch ein paar Takte sagen: "Da müssen wir drüber reden."

Heußer nahm dagegen schon das Positive mit - und das war vor allem der 27. Zähler in der aktuellen Zweitliga-Saison. "Jeder Punkt ist wichtig", sagte er. Der SV Wehen Wiesbaden steht in der Tabelle auf Platz elf, kann an diesem Spieltag aber noch von Hertha und Magdeburg überholt werden.