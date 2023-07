Basketball Gießen 46ers bauen weiter auf Coach Ignjatovic Stand: 10.07.2023 20:41 Uhr

Konstanz bei den Gießen 46ers: Der Basketball-Zweitligist baut weiter auf Coach Branislav Ignjatovic. Neben dem Trainer bleibt auch der Geschäftsführer der Mittelhessen.

Basketball-Zweitligist Gießen 46ers baut auch in der neuen Saison auf Chefcoach Branislav Ignjatovic. Das gaben die Mittelhessen am Montag bekannt. "Es ist nicht selbstverständlich, dass er seinen Vertrag hier nach einem schwierigen ersten Jahr vorzeitig verlängert hat", erklärte Geschäftsführer Jonathan Kollmar, der selbst seinen Vertrag verlängerte. "Es zeugt von seinen Werten, die ihn persönlich ausmachen, dass er sich langfristig hier in Gießen sieht."

"Nach der ersten Saison habe ich hoffentlich einen Vorgeschmack darauf bekommen, was alles kommen kann", erklärte Ignjatovic. Die Gießener waren in der vergangenen Saison erst im Playoff-Halbfinale am Aufstieg in die Basketball-Bundesliga gescheitert.