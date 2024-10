Regionalliga Fußball-Regionalliga: Cas Peters lässt den FSV Frankfurt jubeln Stand: 26.10.2024 16:09 Uhr

Der FSV Frankfurt baut seine gute Position an der Tabellenspitze der Regionalliga weiter aus - dank eines überragenden Cas Peters, der gegen Villingen einen Dreierpack schnürte. Ganz anders das Bild bei Eintracht Frankfurt II und dem KSV Hessen Kassel.

Der FSV Frankfurt ist seiner Favoritenrolle im Heimspiel gegen Aufsteiger FC 08 Villingen am Samstagnachmittag gerecht geworden. Die Bornheimer setzten sich zu Hause vor 1.525 Zuschauern mit 3:0 (2:0) durch. Zum Spieler des Tages avancierte Cas Peters, der gleich drei Mal treffen konnte und so den Song "Tulpen aus Amsterdam" gefühlt auf Dauerschleife am Bornheimer Hang erklingen ließ (18./34./46.).

Durch den Sieg gegen Villingen steht der FSV Frankfurt weiter an der Tabellenspitze der Regionalliga und hat gegenüber dem Hessenrivalen aus Offenbach nun sieben Punkte Vorsprung, weil der OFC am Freitagabend nicht über ein 1:1 gegen den FC Gießen hinaus kam.

FSV Frankfurt - FC Villingen 3:0 (2:0) Tore: 1:0 Peters (18./FE), 2:0 Peters (34.), 3:0 Peters (46.)

Zuschauer: 1525

Kassel in der Liga weiter schwach

Ganz anders dagegen die Stimmung in Kassel. Nachdem die Nordhessen unter der Woche zwar ihr Hessenpokalspiel gegen Fernwald gewinnen konnten, setzte es in der Liga bereits die sechste Niederlage in Folge. Zu Gast beim Bahlinger SC unterlag der KSV mit 1:2 (0:2).

An den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer von Nikos Zografakis (76.) konnten die Kasseler nicht mit einem weiteren Tor anknüpfen. So brachte das Liga-Debüt von Kassels Interimstrainer André Schubert keine Punkte, wodurch die Nordhessen mit Rang 15 weiter auf einem Abstiegsplatz stehen.

Bahlinger SC – Hessen Kassel 2:1 (2:0) Tore: 1:0 Springfeld (11./ET), 2:0 Bux (45.), 2:1 Zografakis (76.)

Zuschauer: 850

Steinbach setzt gute Serie fort

Währenddessen hat der TSV Steinbach Haiger seine starke Serie weiter ausbauen können: Im Heimspiel gegen den FC Astoria Walldorf setzten sich die Mittelhessen mit 2:1 (1:1) durch und sind nun seit mittlerweile sieben Spielen ungeschlagen.

Nachdem die Gäste aus Walldorf früh in Rückstand gegangen waren (12.), drehten Ole Käuper (31.) und Justin Steinkötter (56.) mit ihren Treffern den Spielstand zugunsten der Steinbacher, die in der Tabelle nun auf Platz vier klettern.

Steinbach Haiger – Astoria Walldorf 2:1 (1:1) Tore: 0:1 Reinhardt (12.), 1:1 Käuper (31.), 2:1 Steinkötter (56.)

Zuschauer: 924

Eintracht II jetzt Tabellenletzter

Im Duell der Zweitvertretungen musste sich die U21 von Eintracht Frankfurt eher deutlich geschlagen geben. Zu Gast bei der TSG Hoffenheim II unterlagen die Hessen mit 1:3 (1:3). Hoffenheims Flügelspieler Paul Hennrich, der aktuell in einer bestechenden Form ist, traf gleich doppelt (3./26).

Für die Eintracht konnte Marcel Wenig zwar sehenswert mit einem Freistoß aus 25 Metern zwischenzeitlich zum 1:1 ausgleichen, doch im Anschluss übernahm die TSG komplett das Spiel und ging letztendlich als verdienter Sieger vom Platz. Für die Hessen war es eine Niederlage mit Folgen, denn jetzt sind sie Tabellenletzter und müssen mindestens bis Freitagabend die rote Laterne tragen.

Hoffenheim II – Eintracht Frankfurt II 3:1 (3:1) Tore: 1:0 Hennrich (3.), 1:1 Wenig (12.), 2:1 Amaimouni (21.), 3:1 Hennrich (26.)

Zuschauer: 235

Fulda jubelt dank Dittmann

Im Mittelfeld der Tabelle ist der SG Barockstadt Fulda-Lehnerz ein eher überraschender Heimsieg gelungen. Die Osthessen setzten sich gegen den 1. FSV Mainz 05 II mit 1:0 (1:0) durch. Den Treffer des Tages erzielte Moritz Dittmann (14.). Fulda ist durch den Sieg jetzt Zehnter.