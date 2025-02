FUSSBALL 2000 – Der Eintracht Frankfurt Videopodcast FUSSBALL 2000: Eintracht zwischen Bayern-Frust und Bayer-Hoffnung Stand: 24.02.2025 18:03 Uhr

Eintracht Frankfurt verliert bei Bayern München. Keine große Überraschung, aber ein bisschen mehr hätte es schon sein dürfen. Die Jungs von FUSSBALL 2000 diskutieren die Niederlage.

Eintracht Frankfurt verliert in München, sonderlich überraschend kommt das nicht. Aber mit der Leistung der Eintracht sind die Jungs von FUSSBALL 2000 nicht zufrieden. Was lief schief in München? Warum schaffte es die Eintracht nicht, an die ordentliche Anfangsphase anzuknüpfen? Und welche Auswirkungen hatten die Wechsel auf das Spiel? Phil, Basti und Stephan diskutieren und werfen eine Blick auf die kommenden Wochen. Mit Leverkusen wartet direkt der nächste Top-Gegner, im Anschluss geht es im Europacup zu Ajax Amsterdam. Was geht da für Eintracht Frankfurt?