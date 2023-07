FUSSBALL 2000 – der Eintracht-Videopodcast FUSSBALL 2000 – der Eintracht-Videopodcast: So soll der Kader von Eintracht Frankfurt aussehen Stand: 24.07.2023 18:04 Uhr

Eintracht Frankfurt startet mit einem XXL-Kader ins Trainingslager und kämpft noch mit Problemen. Sportvorstand Markus Krösche bleibt noch gelassen, kündigt aber prominente Abgänge an. FUSSBALL 2000 berichtet aus Windischgarsten.

Auch in dieser Saison immer am Anfang und in der Mitte der Woche: FUSSBALL 2000 - der Eintracht-Videopodcast. Wir diskutieren alles rund um den Frankfurter Bundesligisten.

Eintracht Frankfurt ist im Trainingslager in Windischgarsten angekommen und hat damit den heißen Teil der Vorbereitung begonnen. Beim ersten Training von Eintracht Frankfurt müssen Tuta und Robin Koch verletzt zusehen, am zweiten Tag gibt Sportvorstand Markus Krösche ein Update zu möglichen Transfers von Eintracht Frankfurt.

Klar ist: Djibril Sow und Rafael Borré werden Eintracht Frankfurt wohl verlassen, bei Jesper Lindström und Randal Kolo Muani ist alles offen. Mark und Phil sind im Trainingslager von Eintracht Frankfurt vor Ort und berichten täglich über die aktuellen Geschehnisse rund um Eintracht Frankfurt.